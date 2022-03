Su e Zo per i Ponti di Venezia: iscrizioni aperte

Mancano due mesi esatti alla grande festa del 15 Maggio 2022 per la 42° Su e Zo per i Ponti di Venezia: è il grande ritorno della passeggiata di solidarietà, dopo due anni di pausa, ed è già tempo di formare i gruppi e iscriversi.

Da oggi è possibile acquistare on line i biglietti per la passeggiata di solidarietà.

I punti vendita riceveranno i cartellini d’iscrizione all’evento nel mese di aprile, ma fin d’ora si apre ufficialmente la registrazione on line di gruppi e singoli partecipanti, attraverso la pagina del sito web suezo.it appositamente predisposta.

Sarà sufficiente raggiungere la pagina “Iscrizioni on line” all’interno del sito web e compilare un semplice modulo in linea di prenotazione e acquisto dei biglietti nelle quantità desiderate.

E’ possibile procedere al pagamento attraverso il tradizionale bonifico bancario oppure attraverso la rete di pagamento PayPal che consente di acquistare in tutta tranquillità con carta di credito, carta prepagata, carta postepay oppure attraverso uno stesso conto PayPal, per chiunque lo avesse già a disposizione o decidesse di aprirlo contestualmente all’acquisto dei biglietti Su e Zo.

Ogni transazione è soggetta all’acquisto minimo di 2 biglietti Su e Zo 2022, al fine di promuovere lo spirito di aggregazione che sta alla base della manifestazione.

La quota di partecipazione della Su e Zo per i Ponti è fissata in € 8,50 per tutti coloro che acquisteranno il cartellino d’iscrizione in prevendita tramite il sito web o presso i punti vendita autorizzati di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma attenzione: le iscrizioni in prevendita saranno in ogni caso chiuse ad esaurimento dei cartellini disponibili e comunque entro e non oltre l’8 maggio (per i gruppi sopra i 50 partecipanti la chiusura delle iscrizioni è anticipata al 1° maggio).

Il giorno dell’evento invece saranno possibili solo iscrizioni individuali al costo di € 9,50, salvo esaurimento dei cartellini d’iscrizione disponibili.

Maggiori informazioni sul sito web ufficiale.