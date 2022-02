Su e Zo per i ponti: “Cari amici…”

Riceviamo e pubblichiamo.

Cari Amici della Su e Zo per i Ponti,

ci siamo: è il momento di segnare una data importante sul calendario!

Domenica 15 maggio 2022 finalmente ritorna la Su e Zo per i Ponti di Venezia! Siamo certi che non mancherete all’appuntamento! Dopo due anni di pausa, non vediamo l’ora di ritrovarci tutti assieme a Venezia, oggi più che mai, in una giornata all’insegna dell’aggregazione, dell’amicizia e della solidarietà!

Lo Staff della Su e Zo per i Ponti e tutto il Comitato Promotore stanno lavorando dietro le quinte già dallo scorso mese di settembre, a stretto contatto con l’Assessorato alla Promozione del Territorio del Comune di Venezia e con tutti gli enti coinvolti, per giungere pronti alla 42a edizione della passeggiata di solidarietà in programma a maggio.

Già dal mese di novembre scorso, su suggerimento del Comune di Venezia, siamo stati in grado di definire una data per la manifestazione in tarda primavera, anziché in aprile come negli anni passati (e come già inizialmente programmato per quest’anno), in un periodo che possa dare maggiore serenità, anche dal punto di vista logistico e organizzativo. Stiamo attualmente definendo con gli uffici del Comune e le autorità competenti le attenzioni e i comportamenti da adottare per garantire la massima sicurezza ai partecipanti, tenendo conto del periodo storico particolare che stiamo vivendo e di tutte le normative vigenti: la pianificazione dell’evento porterà qualche novità rispetto al passato, senza però in nessun modo modificare lo spirito dell’iniziativa di solidarietà.

Proprio questa mattina un nuovo incontro tecnico indetto dal Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni del Comune di Venezia, a cui hanno partecipato assieme allo Staff Su e Zo anche tutti gli uffici comunali competenti, dalla Polizia Locale ai Lavori Pubblici, dalla Logistica all’Economato, ha dato un primo significativo “via libera” al percorso della passeggiata e alle linee guida proposte per il tanto atteso ritorno della Su e Zo per i Ponti questa primavera.

Dopo un lungo periodo caratterizzato da forti limitazioni nelle relazioni sociali e nei rapporti interpersonali, oggi più che mai sentiamo tutti il bisogno di ritrovarci a vivere una giornata assieme, in gruppo, in famiglia, con la scuola, con l’oratorio o la parrocchia di appartenenza, con l’associazione o il gruppo sportivo di cui facciamo parte. Assieme, a godere di una giornata all’aria aperta alla scoperta di Venezia nei suoi luoghi più caratteristici e meno esplorati dal turismo di massa: una proposta all’insegna del turismo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Quest’anno con la Su e Zo per i Ponti “apriamo nuove strade”, come recita lo slogan, quanto mai opportuno e significativo in questo momento di vera rinascita della passeggiata di solidarietà.

Vi aspettiamo a Venezia il prossimo 15 maggio!

Il Comitato Promotore della Su e Zo per i Ponti

