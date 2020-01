Stoicismo di Massimo Pigliucci e Gregory Lopez – Come vivere una vita con meno stress

Come trovare la felicità e vivere una vita senza stress? Tentano di spiegarlo Massimo Pigliucci e Gregory Lopez con il loro libro ”Stoicismo – Esercizi spirituali per un anno” (Garzanti, pagg. 372, €20,00), una guida filosofica, con tanto di numerose citazioni dai padri e maggiori estimatori nel campo dello stoicismo, che sembra quasi una ricetta medica: un esercizio da ripetere ogni settimana.

Vogliamo dimagrire, ricevere un aumento, essere apprezzati da chi ci sta intorno, ma c’è sempre qualcosa che si interpone. E se invece il segreto della felicità fosse desiderare solo ciò che è sotto il nostro completo controllo?

Massimo Pigliucci e Gregory Lopez ci insegnano come far fronte allo stress, all’ansia e alle preoccupazioni della nostra vita di oggi, rimandando alla pratica e alla saggezza dello stoicismo, l’antica scuola di Seneca e Marco Aurelio. L’insegnamento? Fare un passo indietro, guardare le cose da una nuova prospettiva e far fruttare ciò che abbiamo, traendo beneficio da ogni situazione per imparare, finalmente, come essere felici.

Quasi come fosse un abbonamento alla palestra filosofica, i professori di stoicismo, Massimo Pigliucci e Gregory Lopez, guidano e spronano ognuno di noi a rendere migliore la nostra vita, come? Con una serie di esercizi pratici. L’occorrente? Carta e penna, ma soprattutto la volontà di mettersi in discussione e indagare nella propria coscienza.

Massimo Pigliucci è già autore di un altro libro simile (”Come essere stoici”, edito da Garzanti), un introduzione al tema, mentre Gregory Lopez è fondatore del New York City Stoics Meetup. Insieme hanno cercato di rendere in pratica ciò che l’autore italiano aveva tentato di fare nel precedente saggio.

«Tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi. Dipendono da noi: giudizio di valore, impulso ad agire, desiderio, avversione, e in una parola, tutti quelli che sono propriamente fatti nostri. Non dipendono da noi: il corpo, i nostri possedimenti, le opinioni che gli altri hanno di noi, le cariche pubbliche e, in una parola, tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri.» Epitteto – Manuale 1.

Oltre a Seneca e Marco Aurelio, il lettore conoscerà anche Epitteto (altro filosofo e padre dello stoicismo) e per 52 settimane (ogni esercizio da ripetere per una settimana) potrà capire come affrontare la propria vita con più stoicismo, cioè sfruttando al meglio la buona sorte e ciò che è nel controllo personale, sopportando la sfortuna e ciò che non è in nostro controllo.

Senza ombra di dubbio, ” Stoicismo – Esercizi spirituali per un anno” è un libro che si può definire interattivo, che dà la possibilità di rifletter su sé stessi, di mettersi in discussione e capire come migliorarsi. Molta apprezzata del libro è la grafica, che permette al lettore, con schemi, di mettere in pratica ciò che viene spiegato dai due autori sullo stoicismo.

Soprattutto, non dimentichiamoci, che è stato realizzato affinché il lettore capisse che l’importante è stare sereni, accettare le cose che non possiamo cambiare e trovare il coraggio di intervenire su quelle che possiamo cambiare.

Alice Bianco