“Sono turista, amo Venezia ma mi sono sentita truffata più volte”. Lettere

Buongiorno, sono una turista italiana che ama Venezia, che ha visitato la città svariate volte e che si è più volte sentita truffata.

Mi sento offesa da come considerate chi vi permette di vivere.

Ho una figlia che ha avuto la fortuna di poter frequentare l’università in una delle più belle città del mondo e vi posso garantire che abbiamo il totale rispetto per questa meraviglia molto di più di veneziani che fanno pagare una notte in un sottotetto più che in un 5 stelle in centro a Milano.

Voi sfruttate i turisti poi li snobbate.

Provate a trovare un modo per convivere ed imparare a prendere e a dare.

Ho avuto la fortuna di viaggiare molto ma il concetto italiano di accoglienza lo trovo da voi alquanto distorto.

Stefania

(lettera firmata)