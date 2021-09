Situazione Covid: posti letto e ricoverati di Venezia e Veneto

Situazione Covid in Veneto: si registrano 536 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore.

Ieri i casi erano stati 463.

Nella nostra regione si contano anche due decessi nelle ultime 24 ore.

I dati provengono dal bollettino regionale di oggi, sabato 18 settembre.

Si registra un calo dei malati attualmente in carico nelle strutture ospedaliere: nei reparti ordinari sono 263 (-2), in terapia intensiva sono 56 (-1).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 115

Treviso 89

Venezia 130

Verona 84

Vicenza 100

Belluno 18

Rovigo 16

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 2421

Treviso 1240

Venezia 1767

Verona 1664

Vicenza 1961

Belluno 254

Rovigo 280

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 12

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 4

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 8

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 15

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Mirano reparti di medicina 0

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 1

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1

Invece, la situazione di un mese fa: