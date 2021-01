Non risponde al telefono, 74enne trovata morta in casa

È successo stamattina, giovedì 7 gennaio verso le 9.30. Il figlio di una signora 74enne di Jesolo ha segnalato ai vigili del fuoco che la madre non rispondeva al telefono da ieri, giorno dell’Epifania. I pompieri sono perciò giunti al civico 2 di via Lorenzo Lotto, laterale di via Roma Destra, per verificare la situazione.

Una volta entrati in casa, purtroppo, i vigili del fuoco hanno trovato la donna priva di vita. Sul posto è arrivato anche il Suem 118 per gli accertamenti del caso.

