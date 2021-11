Scuola, cambio in corsa: da oggi DAD con un positivo in classe. Ultima ora

Scuola: da oggi DAD con un solo positivo in classe.

Le premesse sono i contagi che crescono, per questo le classi tornano in Dad anche con un solo contagiato.

Lo stabilisce una circolare ministeriale firmata “a sorpresa” ieri sera.

La notizia è stata anticipata oggi da alcuni quotidiani, come Repubblica e Stampa.

Il picco attuale dei contagi, verosimilmente, si ritiene che possa essere stato in qualche misura determinato anche dall’ultimo protocollo che si attuava nella scuola, per il quale si entrava in DAD solo in presenza di tre casi di contagio.

Da oggi si entra dunque in un metro più rigoroso, per cui la didattica a distanza viene attivata in presenza anche di un solo contagio.

La circolare firmata ieri sera, d’altra parte, mostra un’incidenza in età scolare a 125, sopra la soglia fissata in accordo ai parametri Salute-Istruzione.

L’incidenza settimanale, infatti, è ancora in crescita del numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2, in età scolare, pari a 125 per 100.000 abitanti nel periodo 19-25 novembre, “valore ben lontano da quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi” per cui si ritiene “opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di ‘sorveglianza con testing’.

Questo quanto contenuto nella circolare firmata dal dg Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e dal Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell’Istruzione, Jacopo Greco, che stabilisce la Dad anche con un solo contagio.

“Siamo stati facili cassandre, avevamo lanciato l’allarme già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta Salute-Istruzione n. 1218 del 6 novembre scorso. Le scuole, nonostante le mille difficoltà e con uno smisurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale, hanno retto. Lo stesso non possiamo dire dei dipartimenti di prevenzione che non sono riusciti sin da subito a garantire la tempistica dei testing e in molti casi non hanno applicato quelle procedure di tracciamento”.

E’ il commento di Antonello Giannelli, presidente dell’associazione dei Presidi al ritorno in Dad anche con un solo contagiato.

Sulla scuola “stiamo affrontando una situazione di fronte a un quadro che cambia costantemente. Noi avevamo modificato il protocollo che prevedeva, tre positivi per la Dad. Visto e considerato che c’è un forte aumento di contagiati tra gli under 12 (che non sono ancora vaccinati perché non c’è ancora il vaccino), abbiamo ritenuto prudente, con una scelta condivisa con le Regioni, di ritornare alla previsione iniziale, con la Dad in caso di un positivo in classe. È una misura che tiene conto del quadro attuale”.

Sono invece le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo a Radio Anch’Io, su Radio1.