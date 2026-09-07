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Sciopero nazionale dei treni: possibili cancellazioni e istruzioni per i rimborsi. Le info

Sciopero nazionale del Gruppo FS dal 7/9 ore 21:18 all'8/9 ore 21:00: possibili disagi, orari garantiti e modalità di rimborso.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
Treno alla stazione di Venezia Santa Lucia_11zon
Treno alla stazione di Venezia Santa Lucia (foto da archivio)

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Un’agitazione sindacale coinvolge il personale del Gruppo FS: lo sciopero, annunciato a partire dalle 21:18 di lunedì 7 settembre e fino alle 21:00 di martedì 8 settembre, potrà causare cancellazioni e variazioni ai servizi ferroviari.

La misura interessa Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con un’unica esclusione espressa per il personale mobile di Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

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Le aziende avvertono che, durante le 24 ore di agitazione, i convogli potrebbero subire modifiche all’orario o essere soppressi. È inoltre precisato che disservizi non sono esclusi anche nelle fasi immediatamente precedenti l’avvio dello sciopero e dopo la sua cessazione.


Per il trasporto regionale sono previste fasce di garanzia nei giorni feriali: i servizi essenziali saranno assicurati dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

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Gli elenchi dei treni garantiti sono pubblicati sugli orari ufficiali: per Trenitalia nella sezione Orario ufficiale e sul sito aziendale, per Trenord e Trenitalia Tper sui rispettivi portali.


Chi ha in programma spostamenti nazionali deve tenere conto di regole precise in materia di rimborsi e riprotezione. I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero. Per i treni Intercity e le Frecce la possibilità di ottenere il rimborso resta valida fino all’orario di partenza del treno prenotato.

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Per i treni regionali la procedura è differente: il rimborso è consentito fino alle 24:00 del giorno antecedente lo sciopero. In alternativa, a chi non vuole rinunciare al viaggio è offerta la possibilità di riprogrammare la corsa a condizioni di trasporto equivalenti, compatibilmente con la disponibilità dei posti.


Le informazioni sui convogli garantiti e sugli eventuali cambiamenti di orario sono disponibili attraverso i canali ufficiali delle imprese ferroviarie. Gli utenti possono consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito e l’app di Trenord e il sito di Trenitalia Tper per aggiornamenti in tempo reale.


In caso di necessità operative o di richiesta di assistenza, è attivo anche un numero verde gratuito, oltre ai tradizionali punti vendita. Biglietterie e personale di assistenza clienti sono a disposizione per chiarimenti e per l’accompagnamento nelle procedure di rimborso o riprotezione del viaggio.


L’avviso delle aziende ricorda inoltre che le condizioni di servizio potrebbero cambiare rapidamente: per questo motivo la consultazione costante degli elenchi ufficiali è raccomandata a chi deve mettersi in viaggio nelle prossime ore.


Per informazioni su collegamenti, servizi e aggiornamenti si possono usare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, i siti e le app di Trenord e Trenitalia Tper o il numero verde.

( aggiornato il
Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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