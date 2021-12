Sciopero Actv di 24 ore lunedì 13 dicembre. I servizi garantiti

AVM/Actv informa che l’organizzazione sindacale CUB Trasporti ha confermato la proclamazione di sciopero di 24 ore per lunedì 13 dicembre.

Lo sciopero potrebbe interessare il personale Actv e AVM dei servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, degli uffici AVM (sosta e ztl auto di Mestre) e dei parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa).

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi di navigazione come da locandine esposte.

Il collegamento di Nave Traghetto (ferry – linea 17) sarà garantita all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse (*):

· partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

· partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10.

(*) corse riservate alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB, PREVIA PRENOTAZIONE | la prenotazione è obbligatoria, anche per la clientela diversamente abile, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 12 dicembre tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it (Servizi al cliente//Prenotazioni// Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido) o tramite call center Dime 041 041.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con le seguenti modalità:

· dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29;

· in ambito urbano di terraferma il servizio della notte tra il 12 e il 13 dicembre terminerà regolarmente alle ore 02:30 del 13/12 per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 14/12 Le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra il 13 e il 14 dicembre;

· in ambito urbano di Lido e Pellestrina saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica

o da Lido SME per Pellestrina: 04:26(N) – 05:05(N) – 05:50 – 06:20 – 06:55 – 07:25 – 07:55 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 14:10 – 14:40 – 15:40 – 16:10 – 16:40 – 17:10 – 17:40 – 18:40 – 19:40;

o da Pellestrina per Lido SME: 00:15(N) – 05:20(N) – 06:05 – 06:40 – 07:10 – 07:45 – 08:15 – 08:40 (limitato a Santa Maria del Mare) – 09:20 – 10:20 – 11:20 – 14:55 (limitata a Santa Maria del Mare) – 15;30 – 16;30 – 17;00 – 17;30 – 18:00 (limitata a Santa Maria del Mare) – 18:30 – 19:30 – 20:25;

· confermati anche i servizi di trasporto da e per gli istituti scolastici secondari del territorio effettuati da operatori privati.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere predisposti in base all’effettiva adesione da parte del personale in servizio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti actv.it e avmspa.it, oppure seguire i canali social istituzionali @muoversivenezia oppure contattare il call center Dime: 041041.

Le motivazioni dello sciopero sono così dichiarate:

· per la disdetta unilaterale di tutti gli accordi di 2° livello di tutti i lavoratori Actv, Vela e AVM;

· per l’esito negativo alla prima e alla seconda fase della procedura di raffreddamento e per non aver ricevuto a tutt’oggi risposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dall’Assessorato Infrastrutture e Trasporti Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall’Ente di Bacino (motivazione dichiarata solo per Actv);

· per il persistere e per l’aggravamento dei turni monta / smonta anche per gli spezzati;

· per le soste fisiologiche in zone prive di servizi igienici;

· per la situazione manutentiva dei mezzi, specificatamente nel settore della navigazione, e su come si intenda procedere per l’utilizzo dei finanziamenti assegnati da DM 527/2018 e DM 397/2019 per 131.318.375,57 euro;

· per lo stato e la verifica su come si intenda procedere in merito ai mancati incassi per circa 500.000 euro di cui ha parlato la cronaca locale;

· per le modalità e l’informativa sulla “Sanificazione Giornaliera” e “Bonifica Generale” dei mezzi;

· per le modalità di selezione interna di personale (es. da Vela ad AVM/Actv);

· per il subaffidamento del servizio di navigazione denominato “Linea 9 collegamento Burano – Torcello e viceversa” per un importo complessivo di 69.615,00 euro;

· per il subaffidamento ad ATVO del “servizio di trasporto persone sostitutivo della linea 12 nel tratto Treporti- Punta Sabbioni” da effettuarsi con autobus per un importo complessivo di 53.750 euro;

· per il programma biennale degli acquisti di beni di servizi 2020 – 2021, che “a causa dell’emergenza covid-19 è stato elaborato solo per il 2020”, dove si afferma che si potrà procedere alla pubblicazione dei dati richiesti solo in presenza di elementi più stabili;

· per i “dati trasparenti”, che risultano essere pubblicati (al 25/11/2020), degli importi percepiti dai dirigenti, con relativa percentuale della parte variabile del 30%, al solo 2018;

· per le politiche di tutela delle professionalità e dei salari;

· per le soluzioni alle criticità determinate dalle politiche di progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro anche a seguito della disdetta di accordi di secondo livello.

Non si riscontrano precedenti astensioni di 24 ore da parte di CUB Trasporti per proporre eventuali confronti.