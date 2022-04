Giovane morta per un “trattamento” al seno in casa, “estetista” sparita mentre i parenti stanno chiamando il 118

Samantha Migliore, giovane mamma di 35 anni, è deceduta ieri sera in ospedale a Baggiovara.

Negli ultimi minuti la corsa contro il tempo dei sanitari per cercare di salvarle la vita.

E’ un giallo il suo decesso. La giovane donna aveva ricevuto poco prima un trattamento in casa da una donna straniera, forse qualificatasi come “estetista”, per sollevare il seno.

E’ oggetto di indagine anche il “preparato” usato per l’intervento. Quello che è certo è che la giovane mamma poco dopo è stata colta da malore davanti al marito e ad alcuni parenti e che mentre arrivavano i soccorsi perchè la situazione si faceva via via sempre più disperata la sedicente “esperta” si è data a precipitosa fuga.

Sul fatto sono partite le indagini dei carabinieri di Maranello e di Modena.

Secondo una prima ricostruzione parrebbe che possano esser state effettuate più infiltrazioni.

Al momento della “infiltrazione” al seno a fini estetici, erano presenti in casa l’attuale marito della donna e altri conoscenti che al manifestarsi del malore hanno subito chiamato i soccorsi.

Tra le prime ipotesi del decesso di Samantha uno choc anafilattico o un arresto cardiocircolatorio, ma soltanto l’autopsia potrà chiarirne le cause.

Al momento non è noto nemmeno quale tipo di sostanza le sia stata iniettata.

Il personale sanitario del 118 arrivato sul posto ha tentato di rianimarla per circa un’ora, ma la 35enne è morta subito dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara (Modena).

La persona che ha effettuato a domicilio la puntura al seno si è allontanata dalla casa mentre le persone presenti erano impegnate a telefonare al 118 parlando e chiedendo aiuto.