Rotonda di Mestre intitolata a Guido Ruggieri, un grande planetologo italiano

Qualche giorno fa a Mestre, la cerimonia d’intitolazione di una rotonda che il Comune ha voluto assegnare all’astrofilo Guido Ruggieri, una piccola area di circolazione che divide via Oriana Fallaci da via Nilde Iotti.

Un riconoscimento pur tardivo e dovuto a un grande uomo, una risorsa per la città e per il mondo, una testimonianza che resiste al tempo per le sue straordinarie caratteristiche legate alla passione e allo studio dei misteri del cielo osservati con gli occhi dello scienziato e con la dottrina dell’amore impressa nella sua ricerca.

Ci sono uomini, donne, che svolgono un prezioso lavoro per l’umanità, che con discrezione mettono a disposizione d’infinite generazioni, le loro conoscenze scientifiche e umane. Sono persone che vivono lontane dai fuochi di artificio della notorietà e pur si è consapevoli che li vorremmo incontrare e che del loro sapere non possiamo fare a meno.

Sono persone che vivono per sempre, che resistono alla morte che li sottrae alla vita (Guido Ruggieri muore nel ’76) perché quel che ci consegnano ha il valore universale delle cose che restano nell’archeologia della mente e del tempo.

Un’eredità che sentiamo indispensabile, come nell’esperienza di Marghera, quando gli alunni di ogni ordine e grado si sono recati e si recano e si recheranno al Planetario, per scoprire le costellazioni, e i movimenti del sole, per osservare il cielo, lo studio dei pianeti e dei fenomeni celesti. Loro non lo sanno ma forse lo percepiscono che si entra in un mondo che narra, oltre il sapere scientifico, la volontà di un uomo come Guido Ruggieri, che tenacemente ha voluto tramandare, donarci, i segreti dell’universo e gli strumenti per interpretarlo.

È così avvenuto che Guido Ruggieri, nato a Faenza nel 1913, da anni sia considerato un grande planetologo italiano, la rivista Coelum gli ha dedicato pagine piene di apprezzamento e di riconoscenza per la sua storia di scienziato e di uomo, che con altri studenti, pur nel disagio del dopoguerra, nel ’46, ha continuato a dedicarsi all’astrofisica, passione preminente della sua vita, fin da bambino.

La sua abbondante produzione nel campo dell’Astronomia fu pubblicata sulle Memorie della SAIt, sugli Atti della Fondazione Giorgio Ronchi, sulle Memorie dell’Osservatorio di Trieste, su Coelum e sugli Atti dell’Accademia Gioenia. Fu anche un eccezionale divulgatore; classici sono rimasti i suoi volumi: La scoperta del pianeta Marte, La conquista del cielo, Le meraviglie del cielo. S’interessò anche di Geologia, argomento cui dedicò alcune memorie e soprattutto i volumi: La scoperta dei fossili e La terra prima di Adamo.

I figli Mario e Anna, lo ricordano come un pioniere dell’astrofilia italiana: ”Dal 1952, nostro padre utilizzava per le osservazioni uno strumento che oggi potrebbe apparire preistorico, ma che otticamente era all’avanguardia: un riflettore da 25 cm, con specchi Marcon, montato su una piattaforma scorrevole – raccontano – e lo strumento veniva portato avanti e indietro, non senza difficoltà, dalla casa al giardino, tutte le sere di bel tempo e per seguire il movimento dei corpi celesti, occorreva spostare continuamente il tubo a mano”.

Il Circolo Astrofili che porta il suo nome, ha salutato con molta soddisfazione la titolazione della rotonda, perché Guido Ruggieri è vissuto a Mestre con la sua famiglia e “ha contribuito con le sue osservazioni planetarie e la divulgazione, ad avvicinare all’astronomia la sua e le future generazioni”.

Ecco perché la piccola rotonda che porterà il suo nome a Mestre è un riconoscimento che fa bene alla memoria, alla cultura, e restituisce con un gesto dovuto una briciola di giustizia al valore di un uomo, di uno scienziato, che tanto ha dato e diffuso con passione e generosità.