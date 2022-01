Riccardo Szumski, sindaco e medico No-Vax, ha contratto il Covid

Riccardo Szumski è stato contagiato dal Covid. Non essendo proprio l’ultimo arrivato (è sindaco e medico) ha già cominciato le terapie a casa. Il dott. Szumski è noto per essere uno dei portabandiera dei negazionisti.

Sfortunatamente il virus non guarda in faccia nessuno e nel suo proliferare moltiplicatorio è arrivato a toccare il sindaco-medico.

Riccardo Szumski, di Santa Lucia di Piave, ha chiuso l’ambulatorio, ha avvisato chi di dovere ed ha cominciato i trattamenti con le terapie domiciliari ormai note per esser state consigliate a tutti i suoi pazienti. Non sono i protocolli della medicina tradizionale, secondo il mondo negazionista carenti e pericolosi. «Mi sto curando con i miei metodi da stregone, come dicono alcuni» ha raccontato al Corriere del Veneto.

Riccardo Szumski è diventato una bandiera del popolo no-vax. Ha partecipato a incontri, interviste, manifestazioni di piazza. Le sue idee sulle linee guida della medicina ufficiale sono note a tutti. Ad un certo punto è anche partita la proposta di radiazione dall’Albo dell’Ordine dei Medici ma l’iter non è ancora giunto a conclusione. Ora sulla porta del suo ambulatorio c’è un foglio che avvisa i pazienti dell’assenza per malattia, ma per il grande seguito e per il gradimento che incontra il dott. Szumski tra i suoi pazienti sono in molti ad augurarsi che ritorni al più presto possibile.