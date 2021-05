Riaperto l’impianto sportivo della polisportiva Terraglio alla presenza del vicesindaco

Dopo tanti mesi di chiusura, tra pandemia e manutenzione straordinaria, ha riaperto questa mattina l’impianto sportivo della polisportiva Terraglio, in via Penello a Mestre, in occasione delle gare di nuoto dei campionati regionali Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) per atleti con disabilità fisica, competizione valida per la qualificazione ai campionati Italiani.

All’appuntamento ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco di Venezia e assessore allo Sport, Andrea Tomaello (nella foto). Presenti anche il presidente e il vicepresidente della polisportiva, rispettivamente Davide Giorgi e Giovanni Pozzi.

“La manifestazione odierna – ha dichiarato Tomaello – è un bel segnale di ripresa delle attività sportive. Ringrazio la polisportiva Terraglio che nonostante il periodo di difficoltà di questi mesi ha continuato a sostenere lo sport e oggi è pronta per ripartire e gareggiare”.

Sei le società venete in competizione: oltre ai padroni di casa, hanno partecipato anche Aspea Padova, Sportivamente Belluno, Verona Swimming Team, Rari Nantes Valsugana e Sport Life Montebelluna.