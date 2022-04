Rialzo dei contagi in Veneto con il report del martedì.

I nuovi positivi sono 8.723 (ieri erano stai 1.847) in 24 ore.

Oggi si registrano anche 7 vittime.

Il bollettino della Regione aggiorna così il totale degli infetti a 1.565.118 dall’inizio dell’epidemia, quello dei decessi sale a 14.274.

Nel complesso si abbassa comunque il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.548 (-921). Significativo invece il rialzo dei ricoveri ospedalieri: in area medica sono 919 (+48) i posti letto occupati da malati Covid, 44 (-1) quelli in terapia intensiva.

Nei due ospedali maggiori del veneziano ci sono complessivamente 49 persone ricoverate con il Covid.

All’ospedale Civile di Venezia 21 persone sono ricoverate nei reparti di medicina, una in rianimazione.

All’Ospedale dell’Angelo di Mestre 26 persone sono ricoverate nei reparti di medicina, una in rianimazione.