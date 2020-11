Remo Sernagiotto colpito da arresto cardiaco, è in gravi condizioni

Remo Sernagiotto colpito da arresto cardiaco, si trova all’ospedale di Treviso in gravi condizioni.

Sernagiotto, 65 anni, ex europarlamentare ed ex assessore regionale, di professione imprenditore, è una figura politica molto conosciuta a Treviso e in Veneto.

Residente nella provincia di Treviso, Sernagiotto è stato colto da un malore lunedì ed è stato subito ricoverato all’ospedale per arresto cardiaco, ma da quanto è stato possibile apprendere al momento le sue condizioni sono molto critiche. Nell’ultimo periodo aveva sofferto di alcuni problemi di salute.

Imprenditore e da sempre esponente della destra in politica, Remo Sernagiotto ha ricoperto la carica di europarlamentare fino all’anno scorso, nel 2019. Prima di quell’incarico era stato assessore in Regione del Veneto nella giunta Zaia, eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 2000 per poi essere rieletto nel 2005 e nel 2010. Prima ancora, era stato capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Montebelluna (Treviso).





Nel 2014 ha lasciato l’incarico di assessore regionale perché eletto in Parlamento europeo con 21.889 preferenze. Esponente della destra da sempre, Sernagiotto nel 2015 ha lasciato Forza Italia per poi aderire a Conservatori e riformisti di Raffaele Fitto. Alle ultime elezioni europee si era candidato, insieme a Fitto, nella lista di Fratelli d’Italia, ma non è stato rieletto.