Fuochi di Redentore 2020 annullati. L’annuncio del sindaco Brugnaro. Ultima ora

I fuochi artificiali del Redentore di Venezia 2020 sono stati cancellati.

Una decisione difficile, annunciata ora in una conferenza stampa urgente dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro assieme al direttore Comunicazione ed Eventi di Vela, Fabrizio D’oria.

Lo spettacolo pirotecnico avrebbe dovuto esser organizzato proprio da Vela sulle rive di Venezia, quest’anno con accessi ridotti e limitati, anche su prenotazione.

Invece, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, oggi è stato annunciato che il Redentore 2020 nella sua forma classica, con i spettacolari fuochi artificiali, non si farà: spettacolo annullato.

Una decisione difficile, come dicevamo, ma presa con coscienza e consapevolezza del momento.

In questi giorni circolavano già annunci di feste in barca su prenotazione con “disco dance”.

Questo il discorso del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, oggi alle ore 12.30:

“Non ho buone notizie: sono stato sveglio tutta la notte, purtroppo sono costretto a dirvi che annulliamo i fuochi d’artificio del Redentore”.

Il sindaco, realmente provato, ha così continuato: “Ci ho provato fino in fondo, avevo anche messo a punto una serie di dispositivi di prenotazioni online, di distanziamento delle barche ma l’incoscienza… non me la sento”.

“Dopo l’ultima ordinanza del Presidente Zaia che prende atto di qualche seppur minimo focolaio in Veneto, con il coefficiente di contagio che si è leggermente alzato… Questa è una città sicura, abbiamo lavorato quattro mesi per metterla in sicurezza, non possiamo permetterci di mettere tutto a repentaglio, per una festa. Lo so che era tanta la voglia di lasciarci tutto alle spalle e di dare un segnale al mondo che ce la facciamo, ma così…ci sembra irresponsabile. Sono il primo ufficiale sanitario, è una decisione mia e me ne prendo tutte le responsabilità”.

Saranno annullati i fuochi, proprio per evitare il richiamo delle masse in Bacino, ma Redentore si svolgerà comunque sebbene in forma ridotta, “più romantica” a detta dello stesso sindaco.

In serata saranno previste 4 “piccole galleggianti” che percorreranno il Canal Grande con a bordo gruppi musicali locali.

Il Ponte Votivo, a differenza degli altri anni, verrà inaugurato già il venerdì sera, inoltre saranno istituite delle linee eccezionali di Ferry dal Tronchetto agli Alberoni.

In ogni caso, visto che non ci saranno i fuochi ma la gente sarà comunque libera di recarsi a San Marco a piedi o in barca, sono allo studio delle regolamentazioni per evitare assembramenti (come evitare che due barche possano legarsi vicine ecc) che verranno diramate nei prossimi giorni.

Il sindaco di Venezia, che dimostrava a tratti reale avvilimento, ha confermato che il primo ad essere dispiaciuto per la cancellazione della festa con i fuochi d’artificio era proprio lui, anche perché si tratta “Dei fuochi più belli del mondo”.