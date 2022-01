Altra rapina in via Piave: giovane abbattuto con una testata e rapinato del portafoglio

Stava rincasando, ignaro che potesse succedere una cosa del genere. Giovedì sera, poco dopo le 22.30, un giovane di 21 anni tornava a casa quando ha incrociato per la prima volta quello che diventerà il suo aggressore. Uno sguardo veloce a chi viene in senso contrario, nulla di più. Invece la vittima aveva visto per la prima volta chi lo avrebbe aggredito, un giovane di colore attorno ai 25 anni, probabilmente nordafricano, mentre l’aggressore aveva inquadrato nel suo mirino il prossimo soggetto da rapinare.

Il giovane pochi attimi dopo se lo è sentito alle spalle: “Dammi tutti i soldi” ma è una richiesta talmente inaspettata e strana che dubita di aver capito bene, così tira dritto anche nella speranza, nel caso, di farla franca. Invece il rapinatore non demorde. Quel tratto di strada in via Col di Lana, vicino a via Piave, attorno alle 23, evidentemente è lo scenario ideale per colpire. Lo straniero così lo raggiunge e senza nulla temere gli urla che vuole i soldi, che non sta scherzando, parandosi davanti.

Il 21enne non asseconda la richiesta prontamente, così parte l’attacco. Una inaspettata, violenta, testata lo colpisce in pieno volto, soprattutto nella zona inferiore, tra naso e bocca. Il colpo è così forte che per alcuni secondi il giovane non ci vede più e crolla a terra con le mani al volto. E mentre comincia a sanguinare il ladro lo fruga finché trova il portafoglio. Se lo prende e si allontana a veloci falcate. Qualcuno chiama il 113, arrivano i soccorsi, ambulanza e agenti. Nella notte la disavventura termina all’ “Angelo”: dimissione dopo medicazioni e cure alle ferite. Una settimana la prognosi.