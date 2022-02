Quarta dose, Aifa: “A over 50 se il virus circolerà”

Nonostante i casi siano in calo, si continua a valutare la possibilità di una quarta dose di vaccini per tutti.

In una intervista a La Repubblica il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, spiega che attualmente non è prevista.

“La pandemia sta recedendo – dice – i vaccini continuano a dare un’ottima protezione”, ma aggiunge “al momento le tre dosi stanno tenendo molto bene anche fra gli anziani – rassicura – Per quanto riguarda l’inverno, quando verosimilmente il virus riprenderà a circolare, si valuterà in estate se fare un richiamo per tutti o solo sopra una certa età, che potrebbe essere 50 o 60 anni”.

“La decisione dipenderà dalla circolazione del virus in autunno, dall’eventuale arrivo di nuove varianti, dalla protezione che i vaccini già fatti continueranno a offrire”.

Parlando poi del Novavax ha precisato: “In Italia è disponibile al momento con un milione di dosi. A breve ne arriveranno altri due. Speriamo che convinca gli scettici che hanno guardato con poca simpatia ai vaccini a Rna”. E aggiunge: “Ha un’efficacia molto elevata, analoga a quella dei vaccini a Rna, nell’ordine del 90%”.