Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello VIP? Quanto guadagnano i concorrenti?

I telespettatori si chiedono spesso quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello VIP, in particolare quelli più “in vista” come l’ex moglie di Flavio Briatore: quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per passare 24 ore su 24 davanti alle telecamere? La risposta proviene da un articolo pubblicato il 12 novembre 2020 sul Corriere dello Sport che, dopo molte ipotesi, si esprime finalmente sulle cifre.

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci

Sebbene non parli dei casi specifici, il pezzo aiuta a capire il trattamento economico a cui sono sottoposti gli inquilini di Cinecittà. Si legge che “secondo indiscrezioni” i compensi dovrebbero aggirarsi “sui 10/20 mila euro a settimana in base alla popolarità del personaggio” ai quali bisogna aggiungere “altri 8 mila euro a puntata per gli ospiti in studio” e, in caso di vittoria, 100 mila euro di montepremi finale – la metà dei quali destinata in beneficienza.





Considerando Elisabetta Gregoraci una concorrente di punta del Grande Fratello VIP grazie alla sua notorietà sicuramente maggiore rispetto ai vari modelli e influencer, si può porre il suo guadagno nella parte più alta della forbice. Se le “indiscrezioni” fossero vere, dal giorno del suo ingresso l’ex lady Briatore avrebbe già incamerato 80.000 euro: un investimento che ha permesso a Mediaset di accaparrarsi ascolti (e di conseguenza entrate pubblicitarie) ma che solleverà più di qualche malumore in un momento di ristrettezza come quello attuale.

E anche in caso di eliminazione la Gregoraci riceverebbe un cachet come “ospite” di 8 mila euro a puntata.

Quanto guadagnano i concorrenti dei Grande Fratello VIP

Sui social ci si è spesso chiesti se sia moralmente lecito pagare personaggi famosi che si affidano al Grande Fratello VIP per rilanciare le loro carriere o se dovesse, invece, essere il contrario. È infatti venuto meno il leit motiv che caratterizzava le prime edizioni, quelle con concorrenti sconosciuti che grazie al reality si guadagnavano una provvidenziale notorietà. Ma a quanto pare negli anni precedenti si era speso anche di più.





Stando a quanto rivelato da FanPage, nella prima edizione che ospitò Valeria Marini si era arrivati ad elargire alla soubrette tra i 40 e i 50 mila euro settimanali, ridotti a “soli” 20 mila per il suo ritorno nella Casa. Tra i 40 e i 50 mila euro anche per Pamela Prati mentre a Elenoire Casalegno, Antonella Mosetti, Laura Freddi, Stefano Bettarini e Clemente Russo sarebbero spettati dai 15 ai 40 mila euro a settimana. Secondo Libero, la scrittrice Barbara Alberti dovette “accontentarsi” di 18 mila.

“La differenza di cachet dipende dal personaggio e dalla sua notorietà – aveva spiegato Alfonso Signorini – L’elemento economico non è l’elemento fondamentale della partecipazione. Una persona deve essere convinta ed avere il piacere di farlo. Poi a secondo di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione”.

Penali

Esisterebbero poi delle penali, che stando a FanPage differirebbero in base al cachet totale e dal tempo trascorso nella Casa. I concorrenti godrebbero poi di un diverso trattamento, come confermato dalla stessa Barbara Alberti: “Il mio contratto è diverso dal vostro – aveva detto la scrittrice – se lascio non perdo tutto, le puntate che ho fatto me le devono pagare. Me lo hanno garantito”.

Si sa, il mondo della tv è interamente costruito sulla legge della domanda e dell’offerta. Resta da chiedersi se sapere quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per ogni settimana al Grande Fratello VIP non spingano più di qualcuno – che quella somma la vede forse ogni due anni – a cambiare definitivamente canale.

Marie Jolie