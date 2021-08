Prosciutto di San Daniele DOP: ad agosto un evento per celebrarne tutta la bontà nei luoghi della tradizione

L’estate è ormai arrivata e se le grandi città tradizionalmente si svuotano, non mancano gli eventi e gli appuntamenti che richiamano l’attenzione verso le piccole località caratteristiche. Per tutti coloro che stanno organizzando le vacanze verso il Friuli-Venezia Giulia o tutti i friulani che resteranno a casa durante le settimane estive, vi segnaliamo un evento speciale previsto per il weekend del 28 e 29 agosto, organizzato per celebrare il San Daniele DOP e il suo territorio.

Lo storico borgo di San Daniele del Friuli, dove hanno sede gli stabilimenti di produzione del San Daniele DOP, riaprirà le porte ai visitatori per “Aspettando… Aria di Festa2022”, un piccolo evento che anticipa le attività previste per la prossima edizione della storica manifestazione, in programma a giugno 2022.

In occasione della manifestazione sarà possibile partecipare a visite guidate presso i prosciuttifici, partecipare a corsi e a laboratori gastronomici. Momento saliente della manifestazione lo showcooking con Simone Rugiati, cuoco e volto noto della televisione, attualmente famoso grazie alla conduzione del programma Cuochi e Fiamme su La7d, dove saranno proposte prelibate ricette culinarie, con il San Daniele DOP protagonista.

Indispensabile per poter partecipare a tutte le attività la prenotazione, che è possibile effettuare online al sito http://booking.prosciuttosandaniele.it, e la presentazione del green pass durante l’accesso all’evento.

Prosciuttifici aperti a San Daniele del Friuli

“Aspettando… Aria di Festa 2022” è un’occasione per poter visitare i luoghi della produzione del Prosciutto di San Daniele dove i Maestri prosciuttai mostreranno un’arte di origine millenaria che viene passata di generazione in generazione nella lavorazione e stagionatura del prosciutto. Le visite guidate sono a numero chiuso (l’organizzazione è stata predisposta dalle aziende aderenti all’iniziativa nel rispetto dell’attuale disciplinare sanitario).

San Daniele del Friuli è l’unica località dove il Prosciutto di San Daniele viene prodotto, come testimonia il conferimento del marchio DOP nel 1996, poiché sono necessarie le specifiche condizioni geografiche e climatiche del territorio per la sua realizzazione. Una tradizione millenaria risalente all’epoca pre-romana, che si può ammirare ancora oggi presso i prosciuttifici, dove è anche possibile gustare in tutta la sua bontà il Prosciutto di San Daniele.

Un pic-nic nel parco

Momento saliente dei due giorni è quello del pic-nic organizzato dal Consorzio presso il Parco del Castello di San Daniele, nelle serate del 28 e del 29 agosto. Ai partecipanti verrà fornito un cestino contenente piatti tipici del territorio, bevande e dolce. Sarà inoltre allestita una postazione di taglio sia a macchina sia manuale del Prosciutto di San Daniele a cui si potrà accedere liberamente.

Il singolo ospite avrà a disposizione un plaid riservato, posizionato nel rispetto della giusta distanza interpersonale per garantire la necessaria sicurezza. La cornice suggestiva del parco sarà un momento per trascorrere delle ore in allegria, in compagnia del gusto del Prosciutto di San Daniele.

Corsi, laboratori, momenti di degustazione

Durante l’iniziativa saranno presenti corsi e laboratori culinari durante i quali verranno mostrate le tecniche di degustazione e analisi del prosciutto, il cui gusto sarà esaltato dai vini del Friuli-Venezia Giulia.

In occasione dell’evento del 28-29 agosto il Consorzio apre le porte a tour operator, agenti di viaggio, travel blogger, influencer e giornalisti con percorsi sensoriali a 360° capaci di mostrare il forte legame che unisce il Prosciutto di San Daniele al suo territorio. A essere coinvolte anche le località situate nelle vicinanze di San Daniele del Friuli; le visite coinvolgeranno anche i gruppi turistici che hanno visto annullate le loro prenotazioni a seguito della cancellazione della manifestazione Aria di Festa a giugno.

L’attuale situazione non permette la consueta presenza di stand gastronomici nel centro storico, mentre sarà possibile effettuare delle degustazioni presso i locali delle singole realtà di ristorazione.

A fare da cornice all’iniziativa le attività organizzate dalla Città di San Daniele insieme alle Associazioni locali. Un’occasione anche per apprezzare il centro storico di San Daniele del Friuli che con la sua natura incontaminata ben si presta a passeggiate in mezzo a un verde incontaminato o a opere d’arte senza tempo.

L’evento di agosto è una delle iniziative che celebrano il Prosciutto San Daniele in preparazione di Aria di San Daniele a giugno 2022, alla cui promozione saranno dedicate ulteriori eventi nei prossimi mesi.