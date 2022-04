Premiate a Marghera le associazioni di volontariato che hanno agevolato le vaccinazioni

Il vicesindaco Andrea Tomaello ha partecipato questa mattina, al Palaexpo di Marghera, alla cerimonia di premiazione delle associazioni di volontariato della città e dell’area metropolitana che hanno contribuito al successo della campagna vaccinale contro il Covid-19.

Numerose le autorità presenti, tra le quali, oltre a Tomaello, il consigliere comunale Matteo Senno, il Questore di Venezia Maurizio Masciopinto, il Direttore generale della Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato e il presidente della Conferenza dei sindaci dei comuni rientranti nel territorio dell’azienda sanitaria, Andrea Martellato. Un messaggio di ringraziamento è stato inoltre inviato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

“Come amministratore mi sento di dire ancora una volta grazie ai medici e a tutti i volontari per il lavoro straordinario svolto in questi due anni di pandemia – ha detto Tomaello – Abbiamo fatto di tutto per contrastare il Covid, organizzando vaccinazioni sui vaporetti, nei camper o con i drive through. Ciò è stato possibile grazie alla sinergia di tutta la Città metropolitana. Ognuno ha dato il proprio aiuto, e questo ci ha permesso di vincere la battaglia.

Mi fa piacere poi aver visto tanti giovani impegnati per cercare di dare aiuto sia dal punto di vista sanitario che organizzativo – ha aggiunto il vicesindaco – I risultati raggiunti dimostrano la grande forza del volontariato nella nostra città. Speriamo tutti che questo luogo chiuda presto, perché vorrà dire che la pandemia sarà stata sconfitta. Allo stesso tempo credo che in coloro che qui si sono impegnati per fare del bene verso il prossimo, rimarrà anche un po’ di nostalgia”.

“Ringrazio tutte le istituzioni che hanno fatto squadra, mettendo insieme le loro capacità per difendere la città e il territorio, e il proprietario del Palaexpo Enrico Marchi, che sin da marzo 2021 ci ha dato la possibilità di usufruire gratuitamente di questa struttura – le parole di Contato – Qui abbiamo combattuto insieme, e oggi questa festa è dovuta, anche in ricordo di coloro che non ci sono più. Con la fine delle restrizioni, e la pandemia che diventa endemia, stiamo tornando verso la normalità, ma non bisogna abbassare la guardia”.

Dopo i saluti istituzionali è stato mostrato un breve video che ha ripercorso l’attività svolta in questi mesi all’interno del Palaexpo. Poi sono iniziate le premiazioni. Circa quaranta le associazioni di volontariato che hanno ricevuto una targa celebrativa. Tra queste i gruppi di Protezione Civile della città e delle isole, le varie Croci di assistenza, la Caritas e l’Agesci.

A chiudere l’evento, l’esibizione delle ragazze dell’associazione culturale e sportiva Asdcr Q16, che hanno proposto una coreografia di disco dance.