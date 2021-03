Positivi al Covid e ricoveri in crescita. Flor: «Si sta avviando una nuova ondata di malattia»

Più positivi al Covid e ricoveri: 50 ricoveri al giorno in Veneto. «Siamo in piena epidemia», commenta il direttore sanitario del Veneto Luciano Flor. «Si sta avviando una nuovo ondata di malattia. Siamo al 4% di positivi al tampone, quando qualche mese fa eravamo sotto il 2: ci sono più persone positive», la vaccinazione invece da i suoi frutti: 446 mila persone sono state vaccinate ad oggi e il personale ospedaliero è più protetto. «Se non saltano dosi 476 mila persone dovrebbero essere vaccinate nel mese di marzo.

Vaccinazione

Si sta discutendo un piano da 50 mila vaccini al giorno (un milione e mezzo al mese, 750 mila persone vaccinate con il richiamo incluso), inoculando dosi 7 giorni su 7, aprendo sedi in orario serale e prolungato. AstraZeneca nel fine settimana verrà dato ai medici di medicina generale in Veneto per partire con le vaccinazioni, rafforzando il personale ospedaliero e riconvertendo verso la funzione di vaccinazione. Con le Università c’è l’accordo per il coinvolgimento dei medici specializzandi. Le forniture settimanali secondo il piano, dovrebbero essere 229 mila Pfizer, 26 mila Moderna e 233 mila AstraZeneca, a marzo. Ad oggi queste dosi non sono arrivate, si parla delle previsioni.