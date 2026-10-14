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Nuovo Codice della Strada: via libera del governo, multe ridotte e stretta sui veicoli non assicurati

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Codice della Strada (13/10/2026): sanzioni riviste, divieto d’uso per veicoli senza Rc e verifiche digitali dei documenti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Codice della Strada, che rivede sanzioni, controlli e adempimenti per gli automobilisti. La notizia è stata resa nota il 13 ottobre 2026.

Il provvedimento prevede una riduzione di alcune multe e, in parallelo, introduce misure più severe per chi circola senza copertura assicurativa. Per questi casi è previsto il divieto di utilizzo del veicolo a tempo indeterminato.

Tra le novità riferite al settore assicurativo c’è l’obbligo di dotarsi di copertura secondo le norme italiane per i mezzi stranieri presenti nel Paese per oltre 30 giorni.

Sono cambiate anche le procedure per la notifica dei verbali: in caso di accertamento da remoto i verbali dovranno essere recapitati entro 45 giorni. Il testo supera inoltre l’obbligo di esibire i documenti cartacei di guida e circolazione; le forze dell’ordine potranno verificarli in formato digitale.

Il provvedimento punta a rendere più rapidi i tempi per i verbali e a modernizzare le verifiche documentali, mantenendo però una stretta contro l’evasione dell’assicurazione Rc auto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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