Missili russi colpiscono infrastrutture energetiche di Kiev: blackout, vittime e pesanti danni

Un’ondata di attacchi russi nella notte ha preso di mira le infrastrutture energetiche ucraine, causando blackout estesi nella capitale e danni a impianti chiave, secondo le autorità di Kiev e fonti ufficiali.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che 600.000 persone sono rimaste senza elettricità; ha inoltre indicato danni a 26 strutture del sistema energetico e a quattro impianti del settore petrolifero e del gas. Il capo dello Stato ha qualificato l’azione come un attacco mirato contro le strutture che erano state oggetto della proposta di cessate il fuoco sugli impianti energetici discussa a livello internazionale.

A Kiev il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che un massiccio attacco con missili balistici ha colpito le infrastrutture energetiche della città e della regione, con la centrale termoelettrica CHPP-4 colpita direttamente e interruzioni di corrente in ampie aree. Klitschko ha segnalato inoltre, secondo informazioni preliminari, una persona uccisa nel distretto di Holosiivskyi.

Mass media e autorità locali hanno anche segnalato che un edificio residenziale di nove piani nel quartiere Desnyansky è stato colpito: le comunicazioni riferiscono di un morto e quattro feriti a seguito del raid sul palazzo. Le squadre di soccorso sono intervenute per spegnere incendi e recuperare persone tra le macerie.

Secondo il ministero della Difesa russo, sei centrali termoelettriche sono state bombardate nelle regioni di Kiev e Kharkiv: due impianti nella capitale — Darnitskaya e Kievskaya — altre strutture nella regione di Kiev e due nell’area di Kharkiv. Mosca ha inoltre affermato che è stato colpito il centro dati di Ukrsibbank che gestiva traffico internet a Kiev.

Sull’allerta preventiva, il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ignat ha spiegato che nella prima ondata d’attacco i partner non avevano inviato segnalazioni sull’uso di missili balistici, mentre avvisi sono arrivati nelle tre ondate successive.

Nel corso della notte si sono registrati anche intensi lanci di droni verso la Russia. Il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, ha annunciato l’abbattimento complessivo di 902 droni su 19 regioni russe, sulla Crimea occupata e sul Mar d’Azov. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha per parte sua detto che 493 droni sono stati lanciati contro la regione della capitale; la maggioranza è stata neutralizzata a distanza e 180 sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla città. A seguito degli attacchi, i voli all’aeroporto internazionale di Vnukovo sono stati sospesi per otto ore e i passeggeri sono stati fatti sbarcare. In momenti successivi Sobyanin ha riferito della distruzione di venti droni da parte dei sistemi di difesa aerea del ministero della Difesa e poi di altri 14 abbattuti.

Nel frattempo, il presidente Zelensky ha dichiarato di aver trasmesso a Washington proposte per nuovi colloqui e ha indicato che l’iniziativa è stata inoltrata tramite emissari statunitensi, Steve Witkoff e Jared Kushner. Zelensky ha ribadito il sostegno ucraino alla proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco relativo alle infrastrutture energetiche, precisando che anche la Russia deve essere coinvolta nell’accordo. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino è atteso a Londra per un incontro con il primo ministro britannico Andy Burnham: il premier britannico ospiterà Zelensky a Downing Street e, secondo le previsioni, annuncerà un’accelerazione del sostegno militare e ulteriori sanzioni contro Mosca. Burnham ha definito il sostegno del Regno Unito all’Ucraina “solido come una roccia”.

Le autorità ucraine avvertono che la minaccia balistica persiste e invitano la popolazione a mantenere la massima attenzione nelle prossime ore. Le operazioni di ripristino dei servizi energetici e gli interventi di soccorso sono in corso nelle zone colpite.