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Axios: Zelensky avrebbe inviato una nuova proposta negoziale alla Casa Bianca; continuano i bombardamenti su Kyiv

Secondo Axios, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe inviato una nuova proposta negoziale alla Casa Bianca. Intanto proseguono i bombardamenti russi su Kyiv.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Secondo il sito americano Axios, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe inviato una nuova proposta negoziale alla Casa Bianca. La notizia è ripresa in un articolo pubblicato il 14 ottobre 2026 da Carlotta Macerollo su RaiNews.

Nello stesso pezzo viene inoltre segnalato che proseguono i bombardamenti russi su Kyiv, a seguito di attacchi precedenti a Kharkiv.

L’informazione su una possibile nuova proposta negoziale è attribuita ad Axios; la cronaca degli attacchi a Kyiv è riportata dalla fonte citata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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