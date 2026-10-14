Axios: Zelensky avrebbe inviato una nuova proposta negoziale alla Casa Bianca; continuano i bombardamenti su Kyiv

Secondo il sito americano Axios, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe inviato una nuova proposta negoziale alla Casa Bianca. La notizia è ripresa in un articolo pubblicato il 14 ottobre 2026 da Carlotta Macerollo su RaiNews.
Nello stesso pezzo viene inoltre segnalato che proseguono i bombardamenti russi su Kyiv, a seguito di attacchi precedenti a Kharkiv.
L’informazione su una possibile nuova proposta negoziale è attribuita ad Axios; la cronaca degli attacchi a Kyiv è riportata dalla fonte citata.