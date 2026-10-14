Champions, doppio ko per le italiane: Inter battuta 3-4 dal Bruges, Napoli sconfitto 3-1 dal Villarreal

Serata amara per le due italiane impegnate martedì 13 ottobre nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: l’Inter è stata sconfitta 3-4 al Meazza dal Club Brugge, mentre il Napoli è uscito battuto 3-1 dall’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal. A entrambe le squadre restano zero punti nel girone.

A San Siro il match è stato deciso da una serata di gol e rimpianti. Il Bruges è passato in vantaggio al 30′ con Tresoldi su rigore, dopo un fallo di Calhanoglu su Forbs. L’Inter ha pareggiato al 44′ con Lautaro Martinez, bravo a finalizzare un contropiede avviato da Thuram e rifinito da Dimarco. Nella ripresa, però, il Bruges ha trovato il nuovo sorpasso al 63′ ancora con Tresoldi, approfittando di un’uscita non perfetta del portiere J. Martinez e della pericolosa azione di Forbs.

Il belga ha firmato la personale tripletta al 74′, ribattendo in rete la respinta del portiere nerazzurro. Lautaro ha accorciato al minuto 81, segnando il secondo gol personale su azione di pressione e respinta di Sommer. Il vantaggio ospite è stato però ristabilito al 87′ da Vermant, che ha superato il portiere nerazzurro. Nel recupero, al 3′ di sette minuti concessi, Bonny ha segnato il terzo gol dell’Inter servito da Stankovic, fissando il risultato sul 3-4.

Nel corso della partita l’Inter ha avuto altre occasioni: al 56′ Lautaro ha colpito il corpo del portiere Sommer da distanza ravvicinata e al 61′ Dimarco ha fallito una conclusione da posizione favorevole spedendo il pallone in tribuna.

A Vila‑real il Napoli si era portato in vantaggio all’ottavo minuto grazie a Rrahmani, che ha ribattuto in rete dopo un colpo di testa che aveva colpito la traversa. La reazione del Villarreal è però arrivata subito: all’11’ Mikautadze ha approfittato di un errore di Matteo Politano su retropassaggio e ha battuto il portiere azzurro anticipando Milinkovic‑Savic. Tre minuti più tardi il Villarreal ha ribaltato la partita con Mourino, che ha segnato da distanza con un tiro all’angolino.

Nella ripresa il Napoli ha cercato la reazione, ma senza mai rendersi realmente pericoloso. Allegri ha effettuato cambi al 60′ inserendo Spinazzola, Neres e Lang al posto di Politano, McTominay e Giovane; al 72′ Lucca e Lobotka sono subentrati a Rafa Marin e Gilmour. All’86’ il Villarreal ha chiuso il match con Oluwaseyi, che ha raccolto un pallone in area e l’ha infilato sotto la traversa: risultato finale 3-1.

Le sconfitte di Inter e Napoli lasciano entrambe le formazioni ancora a quota zero nel loro raggruppamento. Per le italiane, Como resta finora l’unica squadra a punti nella competizione dopo il successo in patria nella prima giornata.

Arbitri e designazioni: Inter‑Bruges è stata diretta dal norvegese Rohit Saggi; Villarreal‑Napoli dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, che aveva già incontrato il Napoli in due precedenti (vittoria 2-1 sul Granada nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021 e sconfitta 6-2 a Eindhoven contro il Psv nella fase a gironi della Champions 2025-2026). Mercoledì il Feyenoord affronterà il Como a Rotterdam con lituano Donatas Rumsas come arbitro, mentre all’Olimpico Roma‑Real Madrid sarà diretta dal francese François Letexier, che in passato ha incontrato la Roma in quattro partite di Europa League con due vittorie e due sconfitte, oltre al successo 3-2 contro il Porto nel 2024-2025.