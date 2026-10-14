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Microspia negli uffici di OpenAI: arrestato ingegnere accusato di spionaggio

Ingegnere saudita di OpenAI arrestato dall’FBI per una microspia trovata nella sala riunioni di San Francisco; scoperta il 30 settembre, fermo il 9 ottobre.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un ingegnere di OpenAI è stato arrestato dall’FBI con l’accusa di aver piazzato un dispositivo di registrazione clandestino nella sala riunioni dei dirigenti dell’azienda a San Francisco.

Secondo la denuncia del Dipartimento di Giustizia, la microspia è stata individuata dalla sicurezza interna di OpenAI durante un controllo di routine il 30 settembre. Il dispositivo, progettato per registrare l’audio eludendo le verifiche, era dotato di sistemi di crittografia avanzata ed era stato avvolto nella carta igienica e inserito in una porta USB sul retro di un televisore.

La stanza in cui era collocata

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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