Perché non dite cosa c’è adesso all’Arsenale? Lettere

I politici veneziani non sono in grado da decenni ed in modo trasversale tra le forze politiche, di gestire la complessità di una città storica con l’estuario, ed una propaggine infinita in terraferma. Le politiche abitative non sono mai esistite.

Ci sono veneziani sfrattati da anni andati a vivere fuori provincia che non torneranno più.

Perché non dite cosa c’è adesso in Arsenale?

Quanti posti di lavoro esistono oggi rispetto al passato dei cantieri?

Tutti lavorano da casa, soldi spesi in strutture fantasmagoriche, ma la ricerca cosa produce?

Dov’è la grande autorevolezza degli istituti di ricerca dopo lo scandalo del Mosè?