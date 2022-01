Patrizia Collinassi investita da una Jeep. Era stata vicesindaca

Il sole ancora illumina la zona brentana, nel pomeriggio di ieri, quando Patrizia Collinassi, viene investita da una macchina mentre sta attraversando una strada regionale. L’impatto, violento e inesorabile non offre via di scampo, purtroppo la donna muore, nessun rimedio, nessun modo per salvarla, come hanno potuto constatare i sanitari del Suem chiamati in soccorso dal conducente della Jeep che si è subito fermato, con altri automobilisti in transito, per assistere l’investita. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate durante l’impatto con la vettura, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni intervento degli operatori sanitari che sono arrivati subito sul posto. E così i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La vittima, 68 anni, era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno civile, per aver sempre svolto ruoli importanti, politici, con l’incarico di vicesindaca di Fiesso d’Artico negli anni ’90, e nel volontariato, ai vertici del Circolo zonale Auser.

Al volante della Jeep, un trentanovenne del posto si stava dirigendo verso Padova e nell’incrocio di via Tramazzo, l’uomo sembra aver perso la visuale, forse il sole abbagliante negli occhi, forse una distrazione, tutto da stabilire. È proprio in quegli attimi, Patrizia Collinassi è stata scaraventata a terra dalla forza del veicolo che il conducente non è riuscito a frenare, ed è morta.

I carabinieri di Stra e di Dolo, stanno verificando e ricostruendo i fatti, attraverso la testimonianza del trentanovenne stesso e di altre persone che hanno visto e assistito all’incidente.

Grande il dolore del marito Nico Cazzagon e della figlia Maia per questa tragica morte accompagnata dal cordoglio della comunità di Fiesso d’Artico che rimpiange una donna generosa e attiva come Patrizia Collinassi, che ha lasciato nei suoi concittadini, negli amici, un grande vuoto.

Il Sindaco di Fiesso Marco Cominato, nell’esprimere vicinanza alla famiglia e il rammarico suo e della Giunta comunale, ha evidenziato che quel tratto di Brentana, non è nuovo a incidenti (tanto che per prevenirli, sono stati ideati attraversamenti pedonali luminosi), a causa dell’attraversamento del traffico pesante, dei T.I.R: un problema da affrontare il più presto possibile, afferma il primo cittadino di Fiesso, con gli altri sindaci territoriali, sapendo che la Brentana regionale 11, presto diventerà di competenza statale.