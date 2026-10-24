Filippo Caccamo riporta in tour “Fuori di Tela”: si parte il 25 ottobre da Schio

Filippo Caccamo riapre il sipario su Fuori di Tela: la nuova tranche di repliche prende il via il 25 ottobre al Teatro Astra di Schio e si concluderà il 3 giugno 2027 al Teatro Arcimboldi di Milano. L’annuncio arriva dopo un primo giro di date che ha registrato 46 spettacoli, 42 dei quali sold out, e ha coinvolto oltre 40.000 spettatori.



Lo spettacolo, scritto e portato in scena dallo stesso Caccamo e prodotto dall’agenzia Talia Media in collaborazione con il Teatro Verdi di Montecatini Terme ed Essevuteatro di Firenze, è nato lo scorso autunno al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Il riscontro di pubblico ha spinto la produzione a rimettere in calendario una serie di nuove tappe che toccheranno teatri di città grandi e medie lungo la penisola.



Fuori di Tela propone una struttura narrativa che mescola monologhi e dialoghi comici a una cornice ispirata alla storia dell’arte. Sul palco Caccamo, laureato in Storia dell’Arte e in Beni Culturali, utilizza il registro didattico per trasformare il teatro in una sorta di visita guidata immaginaria. Il personaggio ricorrente La Carla accompagna gli spettatori — assimilati, per gioco, agli alunni appena scesi dal pullman — attraverso sale tematiche dedicate, tra cui una “sala 3.0” sulla tecnologia, l’aula della scuola, la sezione di scienze e uno spazio per gli incontri familiari.



Le opere che hanno segnato la storia dell’arte vengono impiegate come pretesto narrativo per commentare situazioni quotidiane, molte delle quali riconducibili al mondo della scuola ma non solo. Tra i riferimenti spiccano nomi come Lucio Fontana, Caravaggio e Giotto: figure citate per mostrare come alcune intuizioni del passato abbiano rotto gli schemi e finito per incidere sul modo in cui oggi interpretiamo immagini ed emozioni.



Il titolo, Fuori di Tela, è un gioco che rinvia al gesto di Fontana e all’idea di far “uscire” l’arte dal suo supporto tradizionale, mettendola invece al servizio della narrazione comica. Sull’impianto scenico, Caccamo intreccia osservazioni sulla vita di ogni giorno, battute surreali e spunti di costume, puntando a un intrattenimento che alterna curiosità culturali e momenti di puro divertimento.



Chi ha seguito l’artista sui social ha contribuito a diffonderne la popolarità: Caccamo conta complessivamente circa 2,5 milioni di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, con numeri particolarmente alti su Instagram (1 milione) e TikTok (782.000). La sua carriera tocca più media: oltre ai palchi degli stand-up show, ha partecipato a programmi televisivi e ha recitato in film come Rido perché ti amo e So tutto di te. Ha inoltre pubblicato due libri con Mondadori che raccontano episodi legati al mondo della scuola.



Lo spettacolo richiede anche un coinvolgimento diretto del pubblico; al termine della rappresentazione Caccamo sottopone al pubblico una sorta di “interrogazione” giocosa, parte integrante del ritmo comico e didascalico dello show.

I biglietti per le nuove date sono in vendita su filippocaccamo.it e nei siti online ufficiali.



Calendario (in aggiornamento)

25 ottobre: Schio – Teatro Astra

27 e 28 ottobre: Seregno – Teatro San Rocco

29 ottobre 2026: Cuneo – Teatro Toselli

30 ottobre 2026: Asti – Teatro Alfieri

6 novembre 2026: Alessandria – Teatro Alessandrino

28 novembre 2026: Arezzo – Teatro Tenda

29 novembre 2026: Perugia – Auditorium San Francesco al Prato

6 dicembre 2026: Salerno – Teatro Augusteo

13 dicembre 2026: Prato – Teatro Politeama Pratese

16 dicembre 2026: Cremona – Teatro Ponchielli

18 dicembre 2026: Sassari – Teatro Comunale

10 gennaio 2027: Trento – Teatro Auditorium Santa Chiara

4 febbraio 2027: Roma – Teatro Brancaccio

5 febbraio 2027: Rieti – Cinema Teatro Moderno

6 febbraio 2027: Livorno – Teatro Goldoni

25 febbraio 2027: Catania – Teatro Metropolitan

26 febbraio 2027: Palermo – Teatro Golden

5 marzo 2027: Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

6 marzo 2027: Conegliano Veneto – Teatro Accademia

7 marzo 2027: Bassano del Grappa – Teatro Jacopo da Ponte

11 marzo 2027: Como – Teatro Sociale

12 marzo 2027: Mestre – Teatro Toniolo

13 marzo 2027: Trieste – Teatro Orazio Bobbio

1° aprile 2027: Gorizia – Teatro Comunale Giuseppe Verdi

2 aprile 2027: Bergamo – Teatro Gaetano Donizetti

4 aprile 2027: Ferrara – Teatro Nuovo

5 aprile 2027: Torino – Teatro Alfieri

17 aprile 2027: Modena – Teatro Storchi

18 aprile 2027: Bologna – Teatro EuropAuditorium

29 aprile 2027: Novara – Teatro Faraggiana

8 maggio 2027: Legnano – Teatro Galleria

3 giugno 2027: Milano – Teatro Arcimboldi