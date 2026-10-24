5 x 1000
HomenotizieMorgan racconta il documentario: due anni di totale accesso alla sua vita...

Morgan racconta il documentario: due anni di totale accesso alla sua vita privata

Nel documentario “Non importa dove” Morgan ha concesso ai registi due anni di libertà totale nella sua vita privata; spera che il pubblico veda l’essere umano oltre l’immagine.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Morgan ha lasciato ai registi Francesco Fei e Consuelo Moschella due anni di accesso senza limiti alla sua vita privata per il documentario Non importa dove. Ha detto di non aver imposto confini agli autori, permettendo loro di entrare nella sua quotidianità e intimità.

Guardando il film si è sentito spettatore di una storia che parla di tutti: una narrazione in cui “non esce un eroe, né un antieroe”, ma resta l’arte e resta se stessi, ha spiegato. Morgan ha espresso la speranza che il pubblico riveda ciò che credeva di sapere su di lui.

Sul tema della ribellione ha ammesso di non sapere cosa rappresenti, precisando però di amare ciò che fa. In riferimento al contesto italiano ha affermato: “Più sei libero, più il sistema ti vuole raccontare come sbagliato”.

Ha inoltre assicurato che, nonostante tutto, la bellezza e la verità trionfano sempre.

L’articolo è firmato da Francesco Gatti e risale al 24/10/2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE