Arrivata Omicron 2: abbiamo la variante della variante già in 9 regioni

Omicron 2, cioè la sorpresa che nessuno si aspettava nel momento in cui la curva epidemiologica dà segni di stasi prima di abbassarsi.

Isolata in 40 paesi già a novembre, ora comincia a prendere piede anche in Italia.

Per fare il punto: la variante Delta è stata soppiantata dalla Omicron, che nel nostro paese è ormai prevalente nel 95,8% dei campioni sequenziati, ed ora arriva Omicron 2 nuovo virus con altre mutazioni.

La notizia: grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene del Policlinico san Martino diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata, per la prima volta in Italia, la variante Omicron 2.

Due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il Laboratorio.

Le prime segnalazioni di Omicron II , variante Omicron, indicata con la sigla BA.2, risalgono a metà dicembre in India, dove la variante del SarsCoV2 è diventata rapidamente dominante, e in seguito si è diffusa nelle Filippine, Singapore e Giappone.

Nello stesso periodo è stata rilevata anche in Sud Africa e ha raggiunto l’Europa, dove le sequenze sono state identificate in alcuni Paesi scandinavi, fra i quali la Danimarca, in Gran Bretagna e in Germania.

L’Italia è entrata adesso fra i Paesi nei quali la BA.2 è presente.

La variante appartiene allo stesso ceppo della Omicron che conosciamo da tempo, ossia il B.1.1.529, ma si distingue per alcune mutazioni sulla proteina Spike, l’artiglio con il quale il virus aggancia le cellule. Per questo motivo, per distinguerla dalla prima versione della Omicron, è stata chiamata BA.2.

“La variante Omicron è ormai largamente predominante in più del 95% dei casi, in alcuni casi è stata rilevata la variante Omicron 2 ma non è molto diversa nelle caratteristiche da Omicron 1” ha detto il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute.

L’ultima indagine rapida dell’Istituto superiore di sanità dimostra come la variante Omicron “abbia soppiantato ormai quasi completamente la variante Delta, con una prevalenza stimata al 17 gennaio del 95,8% contro il 4,2% della Delta. All’interno di queste varianti poi si identificano anche dei sottolignaggi come la BA.2, che è stata segnalata in 9 Regioni” ha invece dichiarato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un video di comento ai dati del monitoraggio settimanale.

“I dati della Danimarca che è oggi il Paese del mondo con una maggiore circolazione della variante Omicron 2 ci dicono che a fronte di un aumento del 50% della circolazione del virus si è assistito a una riduzione del 60% delle ospedalizzazioni”, sottolinea l’infettivologo genovese Matteo Bassetti in un punto stampa.

“Omicron 2 è una variante più contagiosa rispetto a Omicron 1 ma certamente meno patogena soprattutto a livello polmonare – aggiunge Bassetti -. Andiamo verso una circolazione contemporanea di Omicron 1 e 2: dal punto di vista clinico non c’è una grande differenza, siamo di fronte a malati con un quadro meno grave rispetto a Delta”.