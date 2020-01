Nuovo virus cinese: aggiornamenti in tempo reale. Situazione ad oggi 27/01

Nuovo virus cinese: no allarmismo, sì ad una oggettiva e consapevole informazione. Questi gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie internazionali.

Aggiornamento 27/01/2020 ore 00.20.

Negli Usa 5 casi accertati.

Il quinto caso di coronavirus negli Stati Uniti e’ stato registrato in Arizona.

Le autorita’ sanitarie Usa hanno spiegato che tutti e cinque i casi registrati finora sono legati a persone che hanno avuto contatti con la citta’ cinese di Wuhan, quella da cui e’ partito il focolaio del virus.

Aggiornamento 27/01/2020 ore 02.00.

Direttore Oms in Cina per strategia contenimento

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato che sta per recarsi in Cina per discutere dei modi per contenere il focolaio di coronavirus che ha già ucciso 56 persone e contagiato quasi 2.000.

“I miei colleghi dell’Oms ed io vorremmo comprendere gli ultimi sviluppi e rafforzare la nostra partnership con la Cina nel fornire ulteriore protezione contro l’epidemia”, ha dichiarato Ghebreyesus su Twitter.

Aggiornamento 27/01/2020 ore 03.00.

Cina virus: salgono a 80 i morti e i casi certi a 2300

Il bilancio ufficiale delle vittime del coronavirus sale a 80 morti ed oltre 2.300 casi di contagio confermati in tutta la Cina.

Le autorità di Hubei, epicentro del virus, riferiscono oggi di 24 nuove vittime e di 371 nuovi casi.

Aggiornamento 27/01/2020 ore 05.00.

Virus Cina: altri 450 casi confermati, 2.750 totali

Altri 444 casi confermati, per un totale di 2.744: è il nuovo bilancio delle infezioni per il coronavirus cinese.

Lo ha riferito la Commissione nazionale per la salute (Nhc) della Cina, confermando il bilancio di 80 morti finora.

Aggiornamento 27/01/2020 ore 06.00.

Virus Cina: media, Giappone da domani invia voli charter

Il governo giapponese invierà un aereo charter nella città cinese di Wuhan, con ogni probabilità nella giornata di martedì, per consentire ai cittadini nipponici di rientrare in patria. Lo ha anticipato una fonte dell’esecutivo all’agenzia Kyodo, dopo le anticipazioni fatte ieri durante la conferenza stampa del premier Shinzo Abe.

Il ministero degli Esteri ha confermato che già nel fine settimana aveva iniziato a fare una stima dei residenti giapponesi a Wuhan – il centro metropolitano considerato l’epicentro del corona virus – riuscendo a contattare 430 dei poco più dei 700 cittadini giapponesi. Separatamente, in una audizione alla Camera bassa, Abe ha annunciato che il governo intende aggiungere il corona virus nella lista di malattie infettive designate. In questo modo le autorità mediche potranno prendere misure specifiche se il diffondersi delle infezioni sarà confermato in Giappone.

Aggiornamento 27/01/2020 ore 07.00.

Virus Cina: Mongolia chiude frontiere e scuole

La Mongolia ha chiuso le frontiere stradali con la Cina per il rischio di diffusione del nuovo coronavirus.

Per lo stesso motivo è stata decisa la chiusura delle scuole.