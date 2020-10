Nuova Giunta, Pd: “assessori residente altrove e Venezia poco rappresentata”

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuova giunta Brugnaro: assessori residenti altrove e Venezia poco rappresentata.





La composizione della nuova Giunta comunale non lascia spazio a dubbi: non solo il Sindaco ma anche il neo nominato vicesindaco, non risiedono nel Comune, come anche l’Assessore ai lavori pubblici.

“La città insulare è a dir poco sottorappresentata – interviene Giogio Dodi, segretario comunale del PD – solo 1 assessore su 10 è della città storica e 1 risiede al lido, gli altri 8 abitano tutti in terraferma. Un’ulteriore conferma della scarsa considerazione, per non dire disprezzo, del Sindaco verso chi abita in laguna, gente che secondo lui non fa altro che “magnar e scarsear”.

E a proposito del Lido, sparisce con il Brugnaro bis la figura del prosindaco del Lido. Ancora centralizzazione del potere quindi e, purtroppo, ancora niente Assessore alla cultura visto che, nonostante il nulla prodotto nei 5 anni passati, Brugnaro anche questa volta tiene la delega per sé.





“In questo quadro desolante si aggiungono come ciliegina sulla torta le sue esternazioni sull’Agenzia per Venezia definita dallo stesso Sindaco un “tradimento” ad opera del Partito Democratico – continua Dodi – dato che la campagna elettorale è finita, Brugnaro farebbe bene a rimboccarsi le maniche: la verità è che Venezia grazie al lavoro dei governi del PD ha potuto beneficiare di risorse ingentissime. Brugnaro la smetta con le polemiche e pensi a spendere bene tutto il denaro che ha ricevuto nell’interesse della città e dei cittadini”.

Partito Democratico

Unione Comunale di Venezia