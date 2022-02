Nuova aggressione a Mestre: 16enne preso al collo per rubargli lo zainetto

Mestre: nuova aggressione a scopo di rapina martedì pomeriggio. Vittima un ragazzino di 16 anni che stava tornando a casa da scuola.

L’aggressione, con tentativo di rapina, è andata in scena in pieno giorno in via Piave.

Il giovane si è trovato davanti il delinquente che gli ha intimato di consegnargli tutto. Il ragazzo lo ha schivato cercando di continuare per la sua strada ma è stato impossibile perché il malintenzionato lo ha afferrato e gli ha stretto un braccio al collo bloccandolo.

Fortunatamente in quel momento stava passando un’auto del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri di Mestre e i militari sono subito intervenuti bloccando l’aggressore: un 26enne slovacco con già diversi precedenti.

Lo straniero è stato arrestato per tentata rapina aggravata, mentre il giovane non ha ritenuto di richiedere l’intervento medico nonostante sul collo e sul viso portasse i segni dell’intensa colluttazione.