“Non c’è proprio nessuna ragione per fare festa”. Lettere

Non c’è proprio nessuna ragione per fare festa. Non c’è in un momento storico come questo.

Ma a dire il vero non c’è nessuna ragione a prescindere: perché i 130 mila turisti di ieri sono troppi per una città di 50 mila abitanti, la cui fragilità è proporzionale alla sua bellezza, e non può essere paragonata alle altre mete del turismo di massa.

Se qualcuno pensa che oggi gli abitanti di Venezia siano più ricchi grazie ai 130 mila turisti di ieri non sa quel che dice. Perché a fronte di pochi, e non sempre veneziani, proprietari di bar, ristoranti e hotel, che hanno ricevuto introiti da pochi di quei 130 mila, la maggioranza degli abitanti vive d’altro e della presenza di tanti turisti si accorge dalla tassa sui rifiuti (che in parte dipende dalla quantità di rifiuti raccolta), dalla scomparsa dei negozi destinati ai residenti e sostituiti da esercizi commerciali ( anche questi raramente di proprietà di residenti)destinati ai turisti, e, soprattutto, dall’impossibilità di vivere serenamente la propria quotidianità.

A chi piacerebbe vedere a casa propria una simile invasione?

Gli ingressi andrebbero contingentati, ma non dall’anno prossimo, da molto tempo fa.

E non scandalizzi l’idea del ticket da pagare: quando siamo all’estero paghiamo senza fiatare per vedere cose che non hanno un millesimo della bellezza del nostro patrimonio artistico. Durante una vacanza in Norvegia ho pagato 12 euro per visitare un museo di ” design industriale” , che esponeva, fra l’altro, il tavolino Lack, quello che l’ ikea vende a 7 euro…e c’è chi si scandalizza all’idea di pagare l’ingresso a Venezia??? O che si lamenta per i prezzi del Florian?

C’è una bellissima torrefazione a Cannaregio dove c’è ampia scelta di caffè a 1,10 la tazzina.

Ognuno scelga secondo le proprie possibilità e i propri interessi, ma rispetti il luogo che va a visitare, o se ne stia a casa.

Io non ho pensato che i norvegesi fossero dei ” truffatori” – insulto che ho letto ripetutamente qui a proposito di noi veneziani – per i loro 12 euro di biglietto. Ho pensato che con intelligenza sapevano valorizzare quello che possedevano.

L’intelligenza che è mancata e manca decisamente alla nostra amministrazione.

(lettera firmata)