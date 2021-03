Noleggio auto elettriche: il trend del 2021

Il modo in cui gli italiani si approcciano alla mobilità è cambiato notevolmente negli ultimi anni ed il boom di noleggi a lungo termine ne è la dimostrazione lampante. Il veicolo di proprietà ha smesso di rappresentare un bene necessario e sempre più italiani si sono avvicinati a servizi in grado di offrire molti vantaggi, soprattutto dal punto di vista economico. La formula del noleggio a lungo termine ha conquistato il nostro Paese già da diversi anni in realtà ed il trend del 2021 va sempre in questa direzione, aggiungendo un dettaglio importante: l’attenzione alla mobilità sostenibile. Oggi, si preferisce prendere a noleggio auto elettriche: c’è chi lo fa a breve termine e chi invece opta per un periodo più lungo, che generalmente è intorno ai 3 anni.

I concessionari che offrono questo servizio ormai propongono un ampio catalogo di veicoli e basta cercare su Google “auto elettriche noleggio lungo termine” per trovare moltissimi modelli disponibili con questa formula.

Auto elettriche: i vantaggi del noleggio a lungo termine

Se il nuovo trend del 2021 è quello di noleggiare un’auto elettrica a lungo termine, è perché questa formula offre numerosi vantaggi, specialmente a chi desidera provare questi veicoli innovativi. Vediamo insieme perché vale la pena prendere in considerazione tale servizio.

# Meno costi iniziali da sostenere

Innanzitutto, la formula del noleggio a lungo termine sta riscuotendo un tale successo perché molto meno impegnativa rispetto all’acquisto di un veicolo, sia esso nuovo o usato. I costi iniziali da sostenere sono nettamente inferiori: in molti casi viene chiesta una rata iniziale ma esistono anche offerte di noleggio senza anticipo. Si può dunque avere il proprio veicolo elettrico a disposizione semplicemente pagando un canone mensile, dall’importo assolutamente abbordabile e dunque accessibile a tutti.

# Meno preoccupazioni

Noleggiando un’auto elettrica a lungo termine non ci si deve preoccupare di nulla perché è tutto compreso nel pacchetto e nel canone mensile pattuito al momento della sottoscrizione del contratto, anche l’assicurazione! Questo è un vantaggio innegabile, anche perché optando per questa formula si sa esattamente quello che si spende per il proprio veicolo, senza sorprese o costi extra non preventivati.

# La svalutazione non è più un problema

Quando si acquista un’auto nuova o usata, dal momento in cui si esce dalla concessionaria si è consapevoli del fatto che il suo valore scenderà sempre di più. Ormai si sa, purtroppo i veicoli vanno incontro ad una svalutazione rapidissima ma questo non è di certo un problema per chi sceglie il noleggio a lungo termine. Non avendo un’auto di proprietà, diminuiscono anche tutti i relativi problemi.

# Provare l’auto senza impegno

In molti scelgono di noleggiare a lungo termine proprio un’auto elettrica perché si tratta di una novità e desiderano provare questa tipologia di veicolo. Acquistarlo sarebbe troppo impegnativo, ma con questa formula è possibile sperimentare la guida di un’auto elettrica per un periodo di tempo piuttosto limitato, che generalmente non supera i 3 anni. Una volta scaduto il contratto, si è liberi di sostituire il veicolo se non ci si trova bene oppure di tenerlo pagando un canone ancora più vantaggioso.