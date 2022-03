A Noale, Isola della Scala e Valdobbiadene hub per accogliere profughi ucraini

Istituiti in Veneto tre hub per accogliere temporaneamente i profughi ucraini.

I tre hub sono a Isola della Scala (Verona), a Noale (Venezia) e a Valdobbiadene (Treviso).

Lo ha confermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, sottolineando che “già da stamani sono attivi tre hub in ex-strutture sanitarie aperte per soccorsi di prima accoglienza temporanea.

All’interno i profughi, appena arrivati in Veneto dall’Ucraina, vengono accolti e, entro 4-5 giorni, possono essere collocati altrove. Qui – precisa – saranno effettuate le prime visite mediche, lo screening, le vaccinazioni e tutti i trattamenti sanitari necessari compresa l’assistenza psicologica”.

“I profughi – ricorda – stanno continuando ad arrivare in maniera disordinata con flussi non sempre controllabili. Stanno arrivando molte donne e bambini, e ci aspettiamo che i prossimi arrivi saranno di persone sempre più in difficoltà. La macchina commissariale regionale è attivata al massimo per seguire passo passo le evoluzioni della situazione”.

Le strutture sono: ex-ospedale Isola della Scala (100 posti a disposizione per gli arrivi a Verona e Vicenza), area dedicata dell’ospedale di Noale (100 posti a disposizione per gli arrivi in provincia di Venezia, Padova e Rovigo) ed ex-ospedale di Valdobbiadene (100 posti a disposizione per gli arrivi di Treviso e Belluno).

La Protezione Civile regionale, attraverso le organizzazioni di volontariato con il coordinamento delle province gestirà la parte amministrativa dell’accoglienza mentre la parte sanitaria è in capo alle aziende sociosanitarie del territorio di riferimento.

A questi primi tre hub ne seguiranno altri con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero di posti di accoglienza disponibili.

A seguire alcuni dati di aggiornamento rispetto all’emergenza Ucraina in Veneto:

ARRIVI

A ieri il numero degli arrivi registrati in Veneto dalla Prefetture si assesta intorno a 2.900 persone, in maggioranza concentrate nel territorio della provincia di Treviso (948). Nel frattempo, ieri sono stati effettuati 663 tamponi per un totale di tamponi eseguiti da inizio emergenza su cittadini ucraini pari a 2.975 (tasso di positività all’1,71%).

Le persone che hanno compilato il form per la disponibilità ad offrire alloggio sono 2.966 per un’offerta complessiva di 6.300 posti letto.

L’importo complessivo versato sul conto corrente regionale dedicato ha raggiunto quota 315.286,74 euro in base a 2.063 versamenti.

I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato alla Regione Veneto – Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA – Iban IT65G0200802017000106358023 – Bic/swift UNCRITM1VF2.

Per chi volesse comunicare la propria disponibilità, offrire aiuto e/o ospitare profughi la Regione mette a disposizione un’email [email protected], un form compilabile online (vedi sezione https://bit.ly/3HS7rlL) e il numero verde della Protezione Civile Regionale 800990009.