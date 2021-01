Musei civili chiusi, l’Anpi: “Inaccettabili argomentazioni “

Musei chiusi fino ad aprile, anche l’Anpi contesta la scelta.

L’emergenza sanitaria da coronavirus in corso e l’assenza del turismo hanno fatto chiudere i battenti dei musei civici veneziani fino ad aprile per evitare perdite economiche gravose alla fondazione MUVE.

La notizia ha provocato le reazioni dei lavoratori precari e del sindacato, quella dell’Associazione Piazza San Marco e ora anche dell’Anpi che con un comunicato stampa critica le argomentazioni del sindaco di Venezia.

Le Sezioni Anpi Sette Martiri di Venezia ed Erminio Ferretto di Mestre disapprovano la chiusura dei Musei civici Veneziani trovando inaccettabili le argomentazioni a sostegno portate dal Sindaco che, nel detenere la delega alla cultura, coglie, di questa, unicamente l’aspetto commerciale e contabile. Laddove dovrebbe essere

la Costituzione Italiana il riferimento per deliberare, si prendono a modello logiche aziendali, trasformando in Azienda non solo la Fondazione MUVE, ma la stessa città, costretta alle logiche di un’impresa commerciale. Ben altre infatti sono le finalità che, elencandole nell’articolo 9, la nostra Carta attribuisce alla cultura: non merce in esposizione da cedere al miglior offerente, ma luogo tramite il quale operatori qualificati promuovono

la formazione del cittadino.

Una fruizione che non può essere negata per la scomparsa di quello che da tempo è l’oggetto di venerazione

in questa logica sovvertita: il turista.

E grave è soprattutto che, di là di ogni giustificazione di bilancio, la Costituzione sulla quale ogni Primo Cittadino giura, venga, in queste forme, disconosciuta.