Mose in funzione: sollevamento completato. A Lido: “Emozionante”

Mose in funzione questa mattina a Venezia: avviate le procedure è iniziato il sollevamento che si è completato in un’ora e 17 minuti.

Le operazioni sono state avviate alle 8.35 e si sono concluse alle 9.52.





Alla fine, si sono regolarmente sollevate in un’ora e 17 minuti le 58 paratoie mobili del Mose, nella prova-test in condizioni di ‘stress’ di oggi per l’acqua alta prevista a Venezia.

L’inizio delle operazioni – secondo quanto riferito dal Consorzio venezia Nuova e dal Comune – è avvenuto alle ore 8.35 e si è completato alle 9.52.

“E’ stato emozionante e impressionante veder salire le paratoie del Mose”: lo racconta all’ANSA Elisa Fornari, una giornalista che abita al Lido di Venezia, nella zona degli Alberoni, e che ha visto le operazioni in diretta a poche decine di metri di distanza.





“Qui c’è un’atmosfera surreale, non c’è nessuno a riva e la marea continua a crescere – spiega – in bocca di porto l’onda, rinforzata dal forte vento di scirocco, sembrava voler travalicare le paratoie del Mose”.

(foto da archivio)