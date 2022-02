“Morire a Venezia, ovvero le nuove disposizioni del Patriarca sui funerali”. Lettere

Buongiorno

Ho letto le dichiarazioni di Mons. Moraglia che ha detto di voler dare una svolta ai funerali.

Il Patriarca non vuole più bandiere, canti ecc…

Ognuno può avere la sua opinione su questo ma caro Moraglia ricorda che a Venezia come in tutto il mondo non ci sono solo credenti e che questa cosa del proibire la dispersione delle ceneri in laguna e di non poterle tenere in casa io non credo dovrebbe essere lei a deciderla bensì, forse, il Comune di Venezia.

Lei giustamente dovrebbe occuparsi dei cristiani, ma tutti gli altri possono avere altre idee.

Tipo essere cremati e dispersi in mare, in laguna, sui monti, piuttosto che essere sepolti in una cassa di legno al cimitero, che poi ogni 20 anni bisogna cambiare loculo, posizione.

Cordiali saluti

S.Marta

(lettera firmata)