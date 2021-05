Il mio tramonto della domenica. Foto di Marco

Ormai non abito più a Venezia. Vengo purtroppo solo una o due volte al mese per trovare i miei genitori. Però è evidente che qui ho lasciato il mio cuore.

Inoltre vi dico un’altra cosa: per motivi di lavoro ho girato abbastanza il mondo ed ho visto tanti posti magnifici, ma uno spettacolo come quello della mia città non ha eguali.

E così, ogni volta che riparto, la domenica pomeriggio, prendo una foto da portare con me.

Questa è una di quelle.

didascalia:

Il mio tramonto di Venezia

autore:

Marco Galvan

