Mio Fratello, Mia Sorella, dall’8 ottobre

Mio Fratello, Mia Sorella è un film di Roberto Capucci.

E’ un film Netflix in associazione con MEDIASET prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group.

Sarà disponibile sulla piattaforma a partire dall’8 ottobre 2021.

Protagonisti sono: Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi, Ludovica Martino, Francesco Cavallo, Stella Egitto, Caterina Murino.

Il film racconta la storia di Tesla e suo fratello Nik che si ritrovano, alla morte del padre, per un singolare patto successorio, a dover convivere per un anno sotto lo stesso tetto, pur non essendosi più visti da più di vent’anni.

Nella casa vivono anche i figli di Tesla: Sebastiano, un violoncellista di grande talento affetto da schizofrenia ad alto funzionamento, al quale la donna ha dedicato la vita e un’ossessiva e soffocante protezione, e Carolina, con la quale invece ha un rapporto difficile e conflittuale.

La convivenza difficile innescherà scontri e continui battibecchi tra Nik e Tesla, due fratelli agli antipodi, e la nascita di un inaspettato forte legame tra Nik e suo nipote Sebastiano.

Col tempo tutti troveranno pian piano un equilibrio, fino a quando una serie di eventi porteranno i personaggi a dover fare i conti con le proprie paure e segreti, in un difficile viaggio verso il perdono e l’accettazione di sé stessi e dei loro legami affettivi e familiari.