Mestre, sabato ore 18: centinaia per lo spritz senza mascherina [video]. Lettere

Mestre, sabato sera: poche ore fa.

Il video parla da solo.

La segnalazione del lettore questa volta produce le prove incontrovertibili di come (alcuni) giovani se ne freghino della pandemia.

Il rito dell’incontro, quasi sempre davanti lo spritz sta sopra a tutto. La voglia di socializzare con gli amici, con bicchiere o sigaretta in mano, sta sopra a tutto.

La zona è Riviera XX Settembre (a due passi dalla piazza) ma analoghe segnalazioni giungono da altre piazze del Veneto.

L’ipocrisia dello “spritz da asporto” ha preso ormai piede. Segnalazioni di avventori che sorseggiano con il bicchiere in mano davanti al bar giungono anche da S.Margherita, Cannaregio e via Garibaldi, a Castello.

Sono le stesse ore in cui Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, dice: “Ci vuole un lockdown totale di un mese. Se non facciamo questo lockdown di un mese andremo avanti con queste ondate continue…”.

Ricciardi non aveva visto gli assembramenti dello spritz di Mestre, parlava quindi dell’insuccesso delle misure restrittive praticate finora.

Un concetto a cui ha risposto un tipico “l’uomo comune” quando ha visto il video arrivato in redazione: “Ma dove volete che andiamo…?”.

La segnalazione di Mestre

Giuliomaria Winter Garbellotto

Questa è Mestre, anno domini 2021, l’anno in cui sarebbe dovuto andare tutto bene.

Premessa: ero in centro per una commissione urgente, da fare di persona. Devo passare per quella zona (Riviera XX Settembre – per i non mestrini: centro centro, a due passi dalla piazza).

Vedo centinaia di ragazzi di varie età fuori dai due bar. Rimango allibito. Zero mascherine, baci e abbracci. Gente che usa tranquillamente i tavoli rovesciati del plateatico (chiuso) come nulla fosse. Vari dentro che attendono “l’asporto” (NB: nessuno che consumasse eh, ma vari che ovviamente entravano e uscivano)

Procedo, con mio figlio di 7 anni SCONVOLTO dalla scena, incredulo quanto me.

Poco più avanti una volante dei Carabinieri. Li fermo per chiedere se sono scemo io. Mi rispondono sconfortati. Non sanno più come fare. Mi dicono che passeranno. Ma che già sanno che, cito, “tanto non gliene frega un cazzo” (con tanto di scuse imbarazzate per aver inavvertitamente usato una parolaccia di fronte al bimbo).

Sconforto TOTALE, loro e mio. Mi allontano.

Li vedo passare in mezzo a quella che è una folla a tutti gli effetti. Manco si cavano. Tirano su le mascherine quando (immagino) i militari glielo fanno notare.

Faccio quello che devo fare, e dieci minuti dopo torno lì.

Di lì devo passare, ma in realtà volevo anche un po’ vedere la situazione.

La situazione la vedete nel video qui sotto. Ripeto: 10 minuti dopo il passaggio dei Carabinieri. E occhio: non è l’unico bar che ho visto così, anche se qui oggettivamente erano molti di più. Poco più avanti e poco più indietro: stesse scene. Mi dicono (ma non ho visto, quindi riporto) che in via Verdi 100 e più persone.

Ora io mi chiedo:

1) ma il Comune di Venezia questa cosa la sa? E se sì, perchè non interviene? Luigi Brugnaro, lei che ce l’ha tanto con il degrado e commenta sempre se prendono lo spacciatorino in via Piave, questa cosa come la chiama? E di chi è la responsabilità?

2) cosa ne pensano i ristoratori di questa cosa? Considerate che i due bar sono ben visibili e la gente era esattamente davanti.

3) ma i genitori di sti ragazzi? Dove sono? Sanno che questa è la situazione? A loro va bene così?

4) ma davvero ancora c’è chi pensa che “chiudere” sia perchè “il governo vuole colpire le partite iva”?

5) ma quando arriva un sano e punitivo lockdown tipo Marzo, che io personalmente sarei STUFO di dover pagare per colpa di sta gente?

PS: perdonate la qualità video, ma per ovvii motivi ho voluto rendere tutti non riconoscibili…

P.S.: viene riferito che poco dopo sono arrivati sul posto i Carabinieri che hanno dovuto chiedere rinforzi con successivo arrivo di agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale.

Non risultano identificazioni o accertamenti a carico di alcuno, ma la folla, alla fine, è stata dispersa.

Nessuna sanzione, dunque, ma (fortunatamente) solo modo decisi ad intimare ai giovani che se ne dovevano andare.