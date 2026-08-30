Maltrattamenti e lesioni contro la ex: 39enne arrestato al Lido di Venezia

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I carabinieri del Lido di Venezia hanno eseguito il 25 agosto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo di 39 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti verso la sua ex compagna e di lesioni personali. L’ordine è stato emesso dal gip del Tribunale di Venezia al termine delle indagini coordinate dalla Procura.



La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dalla donna lo scorso 10 agosto nella caserma locale. Nella querela la vittima ha raccontato un periodo continuativo di vessazioni iniziato nell’ottobre 2025, fatto di insulti e aggressioni fisiche, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori.

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Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le aggressioni avevano una ragione ricorrente: l’uomo avrebbe reagito con violenza ogni volta che la donna si era rifiutata di dargli denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti indicano che l’uomo faceva uso quotidiano di droghe, particolare che ha inciso sulla dinamica dei fatti documentati.



L’episodio che ha fatto scattare l’allarme è avvenuto nella notte del 9 agosto. In quella occasione, sempre secondo gli atti, l’uomo avrebbe colpito la sua ex al volto e in altre parti del corpo durante una lite definita dalle autorità di “futili motivi”. Le percosse hanno provocato dolori e tumefazioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere da parte della donna.



Dopo l’aggressione dell’8-9 agosto il presunto autore si è allontanato dall’abitazione e si è reso irreperibile. Le ricerche coordinate dalla stazione dei carabinieri del Lido hanno portato, nella mattinata del 25 agosto, al suo rintraccio sull’isola veneziana e all’arresto in esecuzione del provvedimento cautelare.



La Procura ha evidenziato che le indagini hanno permesso di documentare in modo puntuale la condotta violenta e reiterata dell’indagato, giudicando necessario l’intervento del gip per impedire la ripetizione di analoghi episodi. Il provvedimento restrittivo è stato quindi adottato per evitare il rischio di nuove aggressioni.



L’uomo, di nazionalità straniera e senza fissa dimora in Italia, è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Al termine delle operazioni è stato trasferito alla Casa Circondariale di Padova, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Le forze dell’ordine hanno comunicato che l’attività investigativa era partita proprio dalla segnalazione fatta dalla vittima, sottolineando l’importanza della denuncia per l’attivazione delle misure di tutela. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’eventuale iter processuale né su eventuali precedenti penali dell’arrestato.