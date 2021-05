Macchina nuova: le cose da fare dal test drive al preventivo per la polizza automobili

Sei alle prese con l’acquisto di una nuova auto? Hai già trovato il veicolo perfetto ma vuoi essere sicuro di compiere tutti i passaggi per poter circolare in libertà una volta uscito dal concessionario? Vediamo allora insieme quali sono gli step da seguire per acquistare un’auto.



Test drive presso il concessionario

Se hai già in mente il modello di auto che desideri e ti sei già informato sul prezzo, non devi fare altro che fissare un appuntamento presso un concessionario in modo da poter avere maggiori informazioni in merito al veicolo che intendi acquistare. Non solo: in questa occasione puoi approfittarne per provare nel concreto l’auto e capire se alla guida ti trovi bene. Si tratta di un dettaglio importante: effettuare il test drive consente di togliersi ogni dubbio, dunque, vale sempre la pena sfruttare questa possibilità prima di procedere con la firma del contratto.

Negoziazione e firma del contratto

Se dopo aver provato il veicolo sei convinto che si tratti dell’auto perfetta per te, allora devi iniziare a negoziare sul prezzo. Questa è una fase importante, poiché è proprio in tale momento che puoi avere qualche chance di abbassare leggermente l’importo da pagare e nella maggior parte dei casi qualche centinaio di euro di riesce sempre a togliere. Prima della negoziazione, informati in modo da capire quale sia il valore effettivo del veicolo: sarà molto più semplice fare una controproposta.

Una volta che avrai trovato un accordo con il concessionario, allora sarà il momento di firmare il contratto di acquisto e probabilmente ti sarà chiesto di versare un acconto per fermare l’auto.

Registrazione dell’auto e passaggio di proprietà

La registrazione dell’auto ed il passaggio di proprietà sono fondamentali, ma solitamente di questi aspetti si occupa direttamente il concessionario quindi non dovrai fare nulla, se non fornire i tuoi documenti all’agente incaricato in modo che possa procedere. Conviene sempre attendere che questi siano in regola prima di procedere con lo step successivo, ossia con la stipula dell’assicurazione: sarà molto più semplice calcolare un preventivo e procedere con l’attivazione della polizza.

Attivazione dell’assicurazione auto

Una volta che tutta la documentazione sarà a posto, devi preoccuparti dell’assicurazione perché senza una polizza non potrai portare la tua nuova auto fuori dalla concessionaria. Non è infatti permesso mettersi alla guida di un veicolo, anche se nuovo ed appena acquistato, senza essere coperti da un’assicurazione di nuova immatricolazione. Ti conviene dunque chiedere una quotazione: puoi farlo anche online e tra le compagnie più consigliate troviamo Cattolica Assicurazioni. Sul suo portale ufficiale è possibile calcolare una quotazione veloce semplicemente inserendo il numero di targa dell’auto e scegliendo le eventuali garanzie accessorie da aggiungere oltre alla RCA obbligatoria. Clicca qui per ottenere subito la quotazione veloce e capire quanto ti verrebbe a costare il premio per la tua nuova assicurazione auto.

Una volta scelta la tua assicurazione e le eventuali garanzie extra da inserire nel pacchetto, non dovrai fare altro che controllare il giorno di attivazione. Da quel momento in poi puoi ritirare il veicolo dalla concessionaria e circolare su strada.