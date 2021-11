Lunedì alla Toletta di Venezia si parla di Carlo Scarpa

Lunedì 15 novembre, alle 18, presso il nuovo laToletta – SpazioEventi, a due minuti dalla libreria in Fondamenta di Borgo, alle Eremite, Giovanni Pelizzato, libraio, e Valeria Tatano, docente IUAV, dialogano sul libro I tavoli di Scarpa per IUAV, Anteferma edizioni.

Qualsiasi pubblicazione riguardi Carlo Scarpa è oggetto di immediato interesse da parte dei suoi numerosissimi ammiratori. Tuttavia questo libretto, incentrato su uno degli aspetti più particolari della sua produzione, sta avendo da mesi un successo di vendite notevolissimo.

Lunedì una presentazione in quello che, a detta di tutti coloro che lo visitano per le esposizioni e per gli incontri (e inizia a essere un bel numero di persone!), è lo spazio più originale e interessante tra quelli nuovi aperti in città.

L’accesso alla sala (con green pass) è contingentato: si raccomanda la prenotazione a [email protected]