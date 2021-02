L’Isola dei Famosi 2021: Alex Nuccetelli NON ci sarà. Ecco perché

Dopo che il suo nome era stato inserito tra i “concorrenti ufficiali” de L’Isola dei Famosi 2021, Alex Nuccetelli smentisce: NON ci sarà. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo video nel quale, mostrando la foto di una spiaggia, commentava: “il massimo della mia Isola, quest’anno, è questa”. Perché l’ex marito di Antonella Mosetti (e padre di Asia, ex concorrente del Grande Fratello) è stato escluso dal cast?

Alex Nuccetelli dato per “ufficiale” a L’Isola dei Famosi 2021

A far luce sulla vicenda è lo stesso Alex Nuccetelli: “Speravo in qualcosa di più – ha esordito – in fondo tutte le persone hanno letto in questi mesi dei ritagli, degli articoli che parlavano della mia presenza a L’Isola dei Famosi. Pure io mi sono trovato un po’ in mezzo a questo polverone, alla fine sono stato meticoloso e ho contato 200 articoli che davano come ufficiale la mia presenza. Anzi, il mio nome era anche in neretto, e quando ti scrivono in neretto significa che sei già VIP”.

L’ex marito di Antonella Mosetti ha sorriso: “La parola VIP per me ha una valenza piuttosto relativa, soprattutto nel nostro Paese. Non sto a raccontare il mio lavoro, in cosa è consistito negli anni, le persone che mi si sono interfacciate in Italia, oltreoceano, non è importante. Anche perché se dovessi dare il mio parere sulla parola VIP in Italia per me molto spesso è un deterrente. Si diventa VIP con meccanismi piuttosto frivoli, senza i requisiti che dovrebbe avere questa parola: una persona importante, carismatica, leader. Qui in Italia siamo molto fortunati ad avere dei personaggi che forse si contano sulle dita di due mani, persone di grandezza assoluta. E poi ci sono tanti piccoli, che sono un po’ dei tentacoli, che si muovono un po’ dove la giostra va“.

Alex Nuccetelli, da “ufficiale” a “scartato”

Alex Nuccetelli è quindi passato al dunque: “Ero veramente entusiasta di fare questa esperienza ne L’Isola dei Famosi. Ringrazio tutto lo staff Mediaset perché mi ha trattato con carineria, mi ha telefonato trattandomi come un essere umano. Adesso leggo sui giornali ‘defraudato’, ‘scartato’, ‘non voluto’… su questo i media fanno come gli pare: da ‘concorrente ufficiale’ sono stato ‘depennato’. Alcuni in maniera anche carina: ‘non si avrà nel cast Alex Nuccetelli dopo un provino fantastico’. Come dire: entri in campo, fai due gol e la volta prossima ti fanno fuori”.

Alex Nuccetelli presentò Totti a Ilary Blasi

Ma quel è stata la verità? “Sicuramente sono stato gradito dallo staff – ha continuato Nuccetelli – con tutti gli amici che mi chiamano, con i giornalisti, io sempre avuto una certa titubanza, ho sempre detto ‘io non ho firmato ancora niente’. E allora ‘ma come, non lo fai? Ilary Blasy non t’ha aiutato? Siete amici da tanti anni…” Leggo sui giornali: ‘ah lo fa perché conosce Ilary‘… Io so’ vent’anni che conosco la conduttrice. Lei ha quest’aneddoto che gli ho presentato il futuro marito (Francesco Totti n.d.r.), il padre dei suoi figli, causando, forse, un cambiamento nella carriera. Non certo quella del grande Capitano, quella sarebbe stata grande comunque. Però, insomma, nella vita gli amici servono anche a questo”.

Questione di “conoscenze”?

Nessuna “spinta”, quindi, da parte della conduttrice. “Ilary Blasi non credo mi abbia potuto aiutare molto – ha spiegato Alex Nuccetelli – perché in partenza mi aveva detto anche che i casting erano chiusi. Boh, so’ capoccione, mi son messo lì tramite altre amicizie e son riuscito ad ottenere in poco tempo questo provino. Dopo due, tre giorni ho iniziato a vedere nel web che impazzava la notizia che ero nel cast insieme ad altri 13/14 nomi che sono tutti ufficiali: non è stato scartato nessuno al di fuori di me. La notizia è arrivata pochi giorni fa, dopo una riunione che è stata fatta martedì 9, probabilmente perché mi interfacciavo troppo con la vita della conduttrice, magari qualcuno poteva additarla di una collusion tra noi, oppure sarebbe uscito forse l’argomento. Ma non da parte mia, anzi, sono lusingato di averlo letto nei loro articoli, nei loro scritti il mio nome. Significava che ero stato l’aggancio per Francesco per arrivare a Ilary, anche se sono cose molto terrene perché avvengono per tutte le coppie”.

La delusione

L’ex marito di Antonella Mosetti ha quindi concluso. “Detto questo, ragazzi, sono contento di avvertire voi, un po’ meno di comunicarlo alla mia seconda figlia piccolina che era veramente felice, un po’ meno a mio papà che in questo momento è sdraiato in un letto. Ero molto felice di avergli comunicato questa cosa, non mi voglio commuovere, gli avevo detto: ‘papà, avrò un’altra chance’. Sarei stato veramente privilegiato per il momento che stiamo passando in tutta Italia. Quindi ringrazio tutti gli esponenti Mediaset, gli autori che mi hanno dato questa possibilità che purtroppo non è potuta andare a segno. Spero di avere altre occasioni anche se non sono più un pischello però mi mantengo bene. Avrei voluto andare a L’Isola dei Famosi per mostrare la mia fisicità e la mia condizione, ringrazio il mio preparatore, l’ho fatto scapocciare, ringrazio tutti voi. Vi chiedo scusa, vi giuro, questo sogno ha fatto male molto più a me”.

Marie Jolie