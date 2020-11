L’auto finisce nel fossato, perde la vita un 22enne

Alessio Bragato, 22 anni di Eraclea, è stato trovato la mattina di domenica verso le 6 e mezza dai soccorsi, dopo che il padre aveva dato l’allarme accorgendosi che non era tornato a casa da sabato sera.

Il giovane era a bordo della sua Citroen C3, finita in un fossato a San Donà, in via Unità d’Italia. Per lui non c’è stato più nulla da fare: accertato il decesso. Sabato sera era uscito per raggiungere un amico e verso l’una, in una notte di nebbia fitta tra sabato e domenica, si era rimesso alla guida per tornare verso la sua abitazione. Ma non è mai arrivato. Il padre ha avvisato i parenti e i soccorsi, sono iniziate le ricerche. Mobilitate le forze dell’ordine per trovare il giovane. Al recupero della macchina individuata nel fossato i vigili del fuoco. Accertamenti ulteriori sono previsti per definire la dinamica dell’accaduto.