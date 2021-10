“La Voce. Esprimi un desiderio”, per sensibilizzare sui Disturbi del Comportamento Alimentare

E’ un progetto di sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare “La Voce. Esprimi un desiderio”.

Si tratta della tournée nazionale dello spettacolo “La Voce”, finalista al Premio nazionale alle arti sceniche Tuttoteatro – Dante Cappelletti 2020, patrocinato dalla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla #coloriamocidililla e dell’associazione capofila di questa manifestazione, Mi Nutro di Vita (Genova).

La visione dello spettacolo è connessa ad altri contenuti indirizzati a ragazze e ragazzi in età adolescenziale e post adolescenziale, e alla generazione di una “mappa emotiva” dei sogni, bisogni e desideri taciuti dei giovani italiani, quale strumento di sensibilizzazione sui DCA.

Proponiamo di fornire ai giovani degli strumenti integrati per avviare una riflessione sui temi dell’identità e dell’omologazione, dell’espressione di sé, della relazione a partire dal radicamento nell’unicità della propria voce più autentica, contenuti che non intendono in alcun modo sostituirsi, bensì affiancarsi alle strategie di prevenzione degli esperti in materia di DCA, per avvicinare sempre più giovani alla rete territoriale di sostegno. Allo spettacolo si aggiungono:

– la presentazione del libro-testimonianza “Oltre. Sentirsi fragili. Confessioni sul (mio) disturbo alimentare” di Sandra Zodiaco

– un laboratorio esperienziale dedicato a sviluppare le abilità sociali dell’Intelligenza Emotiva intitolato “Esprimi un desiderio”

– uno sportello “lilla” di ascolto creato attraverso la collaborazione con i volontari delle associazioni e gli esperti sul territorio.

Il 3 ottobre avrà luogo a Mestre (VE) l’evento di apertura di “La Voce. Esprimi un desiderio”.

Per informazioni:

lavoce.fzu35@gmail.com